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Oltu Çayına zift döktüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu ilçesinden geçmekte olan Oltu Çayı’na yine zift döktüler.

Erzurum’un Oltu ilçesinden geçmekte olan Oltu Çayı’na yine zift döktüler. Geçtiğimiz yıllarda tonlarca zift ve atık yağ dökülmesi nedeniyle çok sayıda kuş ve balığın ölümüne neden olmuştu.
Dün yine Oltu’nun Kurupınar mevkiinden geçen Oltu Çayı’na tonlarca zift ve yanmış atık yağ boşaltıldı. HES göletinde görülen zift ve yanmış yağ suyun üzerini kaplamış durumda.
Oltulu doğasever Bayram Arpa, “Oltu çayına döktükleri ziftle bir çok canlı hayatını kaybediyor. Bunu yapanların bulunması ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz" diye konuştu.

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