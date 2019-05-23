Oltu'da 1,5 metrelik Hopa engereği görüldü

Doğaseverlerden Dr. İbrahim Ekinci, halk arasında Karadeniz ya da Hopa engereği denilen yılanın oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Yılanın insanlara saldırmadığını ancak bilmeden üzerine basılması ya da ani hareket halinde sokabileceğini ifade eden Ekinci, bölge halkının dikkatli olmasını istedi. Doğasever Engin Atmaca da, yılanın zehrinin çok tehlikeli olduğunu belirtti.

Yağmur ormanlarının taşlık bölgelerinde yaşarlar. Rutubeti yüksek olan yerleri severler. Yüksekliği 2000 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler. Türkiye'de Hopa (Artvin) civarında yağmur ormanlarında habitatın uygun olduğu alanlarda yaşarlar.

Sırtın büyük bir bölümünü kaplayan ve baştan kuyruğa kadar uzanan zikzaklı bir şerit bulunur. Bu şerit bazen parçalı halde de olabilir. Vücudun yan tarafları küçük benekli ya da noktalı olur. Beyaz benekli olan karın bölgesinin rengi, siyah ve tonlarında olur. Genel olarak küçük kemiriciler, kertenkeleler ve çeşitli omurgasızlarla beslenirler.