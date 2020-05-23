Oltu Kaymakamı Turan'dan kritik açıklama: Vaka sayısı artıyor

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, ilçede salgınla mücadelede, ülke genelindeki olumlu tablonun aksine vaka sayısında artış gözlendiğini hatırlattı. Turan, bayram için ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ile aldıkları sıkı tedbirlerin vaka artışının seyrinin değişeceğini umduklarını söyledi.

Verilerde iyileşmenin olabilmesi için vatandaşın sosyal mesafe kurallarına riayet etmesinin önemine işaret eden Turan, maske kullanımı ve gerekmediği sürece evde kalma bilincini taşımanın elzem olduğunu vurguladı.

"REHAVETE KAPILMANIN TEHLİKELİ SONUÇLARI OLABİLİR"

Turan, "İlçedeki pozitif vaka sayılarında görülen artış nedeniyle gerekli önlemler alındı. Yaşanan bu kritik günlerde rehavete kapılmanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini unutmamalıyız." diye konuştu.

33 KİŞİYE KORONAVİRÜS BULAŞTIRMIŞTI

Erzurum'da yaşayan bir kişi, Oltu ilçesindeki İğdeli Mahallesi'ne gitti. Hastalanan yaşlı adama, götürüldüğü hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından mahalleliye de test yapıldı. Yapılan testlerde yaşlı adamla teması olan 33 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Bunun üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

(AA)