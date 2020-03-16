YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. "Oltu Şûra Devleti" tiyatrosu yeniden sahnelendi

"Oltu Şûra Devleti" tiyatrosu yeniden sahnelendi

ERZURUM HABERLERİ  | 16.03.2020 09:45 | Son Güncelleme

2018 yılında Oltu’nun kurtuluşunun 100.

2018 yılında Oltu’nun kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Tiyatro Havdos tarafından sahnelenen "Oltu Şura Devleti" adlı oyun, bu yıl yine sahnelerde olacak. Aralarında 1915 mezalimlerine tanık olan insanların, torunlarının da yer aldığı Tiyatro Havdos ekibi, hazırladıkları bu eser ile Adnan Menderes kültür merkezinde sahne aldılar.
Tiyatro Havdos, İstanbul Pendik de faaliyet gösteren Oltu Çengelli Köyü Derneği yönetimi tarafından 2018 yılında kuruldu. Dernekçilik de ciddi yol kat eden ekip, kurdukları kumpanya ile, her sene farklı bir tarihi olayı sahnelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca topluma daha fazla faydalı olabilmek için, bulundukları semt de, mayıs ayında ilk oda tiyatrosunu kuracak.
Büyük beğeni toplayan ve ilk kez Tiyatro Havdos tarafından sahnelenen "Oltu Şura Devleti" oyununun bu yıl ki ilk gösterimi 14 mart da Kocaeli Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde sahnelendi.
Oyunun yazarı ve Tiyatro Havdos’un Genel Sanat Yönetmeni Barış Tanrıver, “Gelecek sezonlar için şuan, Oltu Şura Devleti’nden sonra sahnelemeyi düşündüğüm 3 oyun daha var. Bunlardan ilki, hakkında beş yüz sayfa okuduğum ve yaptığı muharebelerini sayamadığım, toplumun maalesef tanımadığı bir kahraman olan, Deli Halit Paşa’nın hayatı. İkincisi, yine Oltu’nun köylerinde yaşanan Rus ve Ermeni mezalimini içeren Putka. Ve üçüncüsü, 32. Osmanlı Hakanı Abdülaziz Han’ın hal edilişi ile birlikte şehit edilişini anlatan Kaht-ı Rical adını verdiğim oyun. Cenab-ı Allah, sağlık sıhhat ve ömür verirse, bu ve bunlar gibi konuları sahnelemeye devam edeceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!Dünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop’ta trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Sinop’ta trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:18
Öğle
12:29
İkindi
15:50
Akşam
18:29
Yatsı
19:47

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Cengiz Eczanesi
Yakutiye
Su Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Başarılı Savcı Terfi Etti

Başarılı Savcı Terfi Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.