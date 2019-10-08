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Oltu taşı tasarım atölyeleri kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Oltu taşı çıkarılan ocakları gezerek, işçilerle görüştü.

Oltu taşı tasarım atölyeleri kurulacak

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM Valisi Okay Memiş, Oltu taşı çıkarılan ocakları gezerek, işçilerle görüştü. Sektörle ilgili sorunları dinleyen Vali Memiş, Oltu taşından daha fazla gelir elde edilebilmesi için tasarım atölyeleri kurulacağını belirtti.
Vali Okay Memiş, Oltu Kaymakamı Şenol Turhan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ile birlikte 'kara kehribar' olarak da bilinen Oltu taşının çıkarıldığı maden ocaklarında incelemelerde bulundu. İşçilerden Oltu taşının hikayesini ve söktürün sorunlarını dinleyen Vali Memiş, Oltu taşının birçok takı ve aksesuarın yapımında kullanıldığını, vatandaşların daha fazla gelir elde edebilmesi adına tasarım atölyeleri kuracaklarını söyledi.
Oltu taşının, maden ocağından çıkarılmasından satışına kadar zahmetli bir süreç yaşandığını anlatan Vali Okay Memiş, "Oltu taşı dünyada eşi benzeri olmayan bir taş. Bu işten para kazanan yaklaşık 500'e yakın Oltulu kardeşimiz var. Onların buradaki taş ocaklarına bizzat kendim de girdim. Birtakım eksikliklerimiz var, onları hep birlikte gidereceğiz. Oltu taşını çok daha iyi pazarlayıp bu vatandaşlarımızın daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağız. Bu konuya ilişkin olarak en önemli projelerimizden bir tanesi daha evvelde açıklamıştım KUDAKA, Valiliğimiz, Oltu Kaymakamlığımız ve Oltu Belediyemizin iş birliği ile ilçe merkezine yapacağımız nefis bir çarşı. Yaklaşık 9 milyonluk bir projeye önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. İçerisinde restoran da olacak. Tur otobüslerinin gelip hem alışveriş yapacağı hem de gezebileceği daha sonra cağ kebabını tadacağı bir mekan haline getireceğiz. Ayrıca bu ürünleri çok daha iyi işleyecek, katma değeri daha yüksek ürünler ortaya çıkarabilecek tasarım atölyeleri de bu projenin içerisinde olacak" diye konuştu.
Vali Memiş ve beraberindekiler Gökçedere ve Dutlu Mahallesi arasında 2 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptıktan sonra 5 kilometrelik etapta bisiklet sürdü.

FOTOĞRAFLI

Oltu taşı tasarım atölyeleri kurulacakOltu taşı tasarım atölyeleri kurulacakOltu taşı tasarım atölyeleri kurulacakOltu taşı tasarım atölyeleri kurulacak

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