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Oltu taşı tozlarından hediyelik eşya ve biblo yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Kenan Üstün (63), Oltu taşının tozlarından hediyelik eşya ve biblolar yaptı.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Kenan Üstün (63), Oltu taşının tozlarından hediyelik eşya ve biblolar yaptı. Oltu Kalesi Parkı'nda sergi açan Üstün, tespih ve takı gibi ürünler yapılan taşın tozunu ekonomiye kazandırdığını söyledi. Oltu'da kırtasiyecilik yaparken, emekli olan Kenan Üstün, Oltu taşı ürünleri yapıp, boş zamanını değerlendirmek istedi. Kendisine ait atölyede Oltu taşından yaptığı ürünlerden geri çok fazla toz kaldığını gören Üstün, bunları değerlendirmeye karar verdi. Oltu taşı tozlarını çöpe atmak yerine ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Üstün, hediyelik eşya ve biblo üretmeye başladı. Oltu taşı tozlarından kısa sürede çok sayıda hediyelik eşya ve biblo yapan Üstün, eserlerini Oltu Kalesi Parkı'nda sergiledi. Sergiyi gezenlere ürünlerini anlatan Üstün, Oltu taşı tozunun değerlendirildiğini söyledi. Atölyede 13 kilo ağırlığındaki taştan 1 kilo 250 gram ağırlığında ürün elde edildiğini, geri kalan atıkların çöpe gittiğini belirten Kenan Üstün, "Yani geri kalan ve çöpe giden oldukça büyük oranda bir ham madde olduğu ortada. Bu tozları ekonomiye kazandırmak için çalışma yaptım ve bu işi yapmaya karar verdim. Kara elmasın tozunu hediyelik eşya yaparak sergi açtım" dedi. Sergiyi gezenler ise Oltu taşının tozunu değerlendiren Kenan Üstün'ü tebrik etti.

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