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Oltu’da besicilerin kapalı canlı hayvan pazarı memnuniyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:25 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Oltu Kapalı Canlı Hayvan pazarının hizmete girmesiyle hayvan üreticileri pazarda rahat bir nefes aldılar.Daha önceki Pazar yerinde hayvanları meydanda tutabilmek için Pazar süresince hayvanların etrafında koşturup duran besiciler, kapalı pazar sayesinde hayvanları verilen bölmeye kapatıp pazarı çok rahat bir şekilde dolaşıp piyasa araştırması yapabiliyorlar.Besiciler, ilçede yapılan modern hayvan pazarının kendileri için büyük bir şans olduğunu belirterek, “Kapalı hayvan pazarını yapanlardan Allah razı olsun.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Oltu Kapalı Canlı Hayvan pazarının hizmete girmesiyle hayvan üreticileri pazarda rahat bir nefes aldılar.
Daha önceki Pazar yerinde hayvanları meydanda tutabilmek için Pazar süresince hayvanların etrafında koşturup duran besiciler, kapalı pazar sayesinde hayvanları verilen bölmeye kapatıp pazarı çok rahat bir şekilde dolaşıp piyasa araştırması yapabiliyorlar.
Besiciler, ilçede yapılan modern hayvan pazarının kendileri için büyük bir şans olduğunu belirterek, “Kapalı hayvan pazarını yapanlardan Allah razı olsun. Eskiden pazarda çok sıkıntı yaşıyorduk. Artık rahat bir şekilde hayvan alış satışları yapılabiliyor” dedi.
Pazarda tosun satışları iyi seviyede olurken inek ve düvelerin satışlarının yok denecek kadar az olduğu belirtildi.

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