HABER

Oltu'da kar çiçekleri açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Coğrafi alan büyüklüğüyle Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Erzurum'da bir uçta kış şiddetiyle sürerken, bir ucunda baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı.

Coğrafi alan büyüklüğüyle Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Erzurum'da bir uçta kış şiddetiyle sürerken, bir ucunda baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı. Erzurum'a 114 kilometre uzaklıkta bulunan Oltu ilçesi adeta baharı yaşıyor. Kardelen çiçeklerinin boy gösterdiği Oltu'da hava sıcaklığı da 10 dereceye yaklaştı. Deniz seviyesinden 1893 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim alanları arasında yeralan Erzurum'da adeta ilk bahar ve kış aynı anda yaşanıyor. 2287 metre rakımıyla Karayazı ilçesi zemheri olarak bilinen Şubat soğuklarına teslim olurken, 1275 metre yükseklikte kurulan Oltu ilçesi ilk baharı yaşamaya başladı. Doğu Anadolu'nun karasal iklimi ile Karadeniz ikliminin ılıman kuşağı arasında bulunan Oltu ilçesinde kardelen çiçekleri boy göstermeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenleri görenler artık Oltu'nun ilk baharı karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Öğrencisi olduğu Atatürk Üniversitesi'nin tatile girmesi sebebiyle Oltu ilçesindeki ailesinin yanına giden Batuhan Aydın, Erzurum'un zemheri soğuklarını yaşamasına rağmen Oltu'da baharın geldiğini söyledi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılarKuşlar üşümesin diye yuva yaptılar
57 yıldır aynı aileden baba ve oğlunun yönettiği muhtarlığa mehter takımlı rakip çıktı57 yıldır aynı aileden baba ve oğlunun yönettiği muhtarlığa mehter takımlı rakip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Leyla Sönmez neden öldü? Çarpıcı 'diş teli' iddiası

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

Mersin'de 5 katlı bina çöktü!

Ayvacık'ta depremin ardından okullar tatil edildi! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Ayvacık'ta depremin ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına yanıt: Polisi ezdirmem

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına yanıt: Polisi ezdirmem

Ayvacık'ta depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'de okullar tatil mi? Depremin ardından Ayvacık Belediye Başkanı duyurdu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.