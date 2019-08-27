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Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 22:49 | Son Güncelleme

Oltu'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Abdurrahim Demir (73) idaresindeki 06 TYJ 78 plakalı otomobil, Oltu-Erzurum kara yolunun Başaklı mevkisinde, Adem Akpınar'ın (34) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Hatice Demir (70) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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