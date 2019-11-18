HABER

Oltulu ustanın 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 09:14 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, mobilya ustası Adem Kaya'nın başlattığı 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesinde, mobilya ustası Adem Kaya'nın başlattığı 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasına, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. DHA'nın gündeme taşıdığı haberi izleyip, Kaya'ya ulaşanlar, taleplerine göre 20- 30 lira ödeyerek, isimlerini yazdırdıkları yuvaları Oltu'da ormanlık alana asmalarını istedi.
Oltu Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 20 yıllık mobilyacı Adem Kaya, geçen ay, kış mevsimini düşünerek, kuşlar için yuva yapmaya karar verdi. 'Bir kuş da sen barındır' kampanyasını başlatan Kaya, çeşitli renklerde yaptığı yuvaları Kırdağı Ormanı'nda çam ağaçlarına astı. Herkese kampanya için çağrıda bulunan Kaya, 20- 30 lira ödeyenlerin isimlerini yazdığı yuvaları ağaçlara asacağını belirtti. DHA tarafından gündeme getirilen mobilya ustası Adem Kaya'nın kampanyasına İstanbul'dan da destek geldi. Haberi izleyen Süheyla Alıcı, Kaya'ya ulaşarak, kendisinin ve çocuklarının isimlerini kuş yuvası yapmasını istedi. 6 yeni yuva yapan Kaya, üzerlerine Alıcı ve çocuklarının ismini yazarak, 1800 rakımlı Kırdağı'ndaki Kütüklügöl mesire alanındaki çam ağaçlarına astı. Kampanyayla ilgili haberleri izleyenlerin kendisine ulaşarak, yuva yapmasını istediklerini söyleyen Adem Kaya, "Eğer bir kuşa yuva olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSeksilik itirafıyla olay olduSeksilik itirafıyla olay oldu
Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı!Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı!
Keşan'da 28 kaçak göçmen yakalandıKeşan'da 28 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokakta kıstırılan zanlıları mahallelinin elinden polis aldı!

Sokakta kıstırılan zanlıları mahallelinin elinden polis aldı!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Milliler, Andorra'yı rahat geçti

Milliler, Andorra'yı rahat geçti

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 34 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı!

Yaşar Büyükanıt'ın acı günü

Yaşar Büyükanıt'ın acı günü

Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldürmüştü! Muhtarın cezası 15 yıla düşürüldü

Kavun kestiği bıçakla sevgilisini öldürmüştü! Flaş gelişme

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

Bolivya’da şiddet olayları devam ediyor! Ölü sayısı 23'e yükseldi

Bolivya’da şiddet olayları devam ediyor! Ölü sayısı 23'e yükseldi

Fransa, Haci Ömer Tall'a ait tarihi kılıcı Senegal'e iade etti

Fransa, Haci Ömer Tall'a ait tarihi kılıcı Senegal'e iade etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.