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Oltu’nun sarı ve kırmızı laleleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Lale Dağı’nda açan sarı ve kırmızı laleler muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor.

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde Lale Dağı’nda açan sarı ve kırmızı laleler muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor. Vatandaşlar, Türkiye'nin endemik bitkilerinden olan lalelerin korumaya alınması gerektiğini belirtti.

Deniz seviyesine 1893 metreyle Türkiye'nin rakımı en yüksek kenti olan Erzurum'a 116 kilometre mesafedeki Oltu, ılıman iklimiyle dikkat çekiyor. 1275 metre rakımda yerleşim alanına sahip ilçe havaların ısınmasıyla birlikte rengarenk çiçeklere büründü. Erzurum'a göre daha sıcak olan ilçede bahar aylarında çıkan sarı, kırmızı laleler boy göstermeye başladı. Oltu'da açan lalelerin korumaya alınması gerektiğini belirten MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, çiçeklerle ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Oltu lalesiyle ilk olarak Atatürk Üniversitesi'nde bir programda bilgi sahibi olduğunu ifade eden Demir, "Oltu Kaymakamı ve Belediye Başkanından rica ediyoruz. Burayı sit alanı, koruma alanı ilan edelim. Çünkü bu lale gerçekten tamamen doğal. Millet buraya gelsin, kimse bunları koparmasın. İlçemiz cağ kebab ve Oltu taşından sonra neden bir lale kenti olmasın. Onun için bu dağı hep birlikte koruyalım" diye konuştu.

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