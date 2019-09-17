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Oltu'yu dolu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

ERZURUM Oltu'da, dolu etkili olurken, ilçe sakinleri, yağıştan korunmak için çatı altlarına sığındı. Çamlıbel Mahallesi'nde orman yolları ise bembeyaz oldu.

Oltu'yu dolu vurdu

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM Oltu'da, dolu etkili olurken, ilçe sakinleri, yağıştan korunmak için çatı altlarına sığındı. Çamlıbel Mahallesi'nde orman yolları ise bembeyaz oldu.
Oltu'da, saat 15.30 sıralarına etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Doludan korunmak isteyenler, yağış bitene kadar çatı altlarında bekledi. Dolu nedeniyle ilçe merkezinde, trafikte aksama meydana geldi. Çamlıbel Mahallesi'nde ise orman yolları, bembeyaz oldu. Ormanda çalışan işçiler, brandanın altına girerek, doludan korunmaya çalıştı.

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Oltu'yu dolu vurduOltu'yu dolu vurduOltu'yu dolu vurdu

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