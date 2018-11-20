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Ölü balinanın midesinden 6 kilo çöp çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

Endonezya'da kıyıya vuran ölü balinanın midesinde 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 terliğin yanı sıra çeşitli miktarlarda ip ve çuvaldan oluşan toplamda yaklaşık 6 kilo çöp bulundu.

Ölü balinanın midesinden 6 kilo çöp çıktı

Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde sahile vuran ölü balinanın midesinden yaklaşık 6 kilo çöp çıktı.

Çevre ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Wakatobi bölgesindeki Kapota Adası'nda, kıyıya vurmuş halde cesedi çürümeye başlayan 9,5 metre uzunluğunda İspermeçet balinası bulunduğu bildirildi.

Uzmanların, balinanın midesinden 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 terliğin yanı sıra çeşitli miktarlarda ip ve çuvaldan oluşan toplamda yaklaşık 6 kilo çöp çıkarttığı belirtildi.

Balina üzerinde inceleme yapan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) yetkilileri de ceset çürümeye başladığı için balinanın ölümüne midesindeki çöp yığınlarının neden olup olmadığını belirleyemediklerini ifade etti.

İncelemelerin ardından balinanın bugün bölgedeki Kolowawa Plajı'na gömüleceği bildirildi.

(AA)

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