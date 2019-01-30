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Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

Sokak hayvanlarının öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiası Valilik yetkililerini harekete geçirdi. Belediyedeki sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyuran Valilik, konu ile ilgili açıklama yaptı. Sokak hayvanlarının çöplüğe atıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatan Iğdır Valiliği, çeşitli sosyal medya hesaplarından duyuru yaptı.

Sokak hayvanlarının öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü ve çöpe atıldığına ilişkin yapılan paylaşımlara sessiz kalmayan Valilik hayvan haklarının korunması adına olumsuzlukların ölüne geçilmesi için çalışma yürütmeye başladı. İşte detaylar...

Soruşturma başlatıldı

Iğdır Valiliği, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek, iş makinesi ile gömüldüğü iddiası üzerine belediyedeki sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarında, kentteki şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının çöpe atıldığı ya da öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin paylaşımlar yapıldığı anlatıldı.
Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada şu sözler yer aldı:
"Sokak hayvanlarının çöplüğe atılmasına ilişkin sosyal medyada muhtelif tarihlerde yer alan paylaşımlar doğrultusunda, valiliğimizce ilgili birimlere talimat verilerek, Iğdır Belediyesi'ndeki sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Ölen hayvanların uygun şekilde gömülmesi, diğer hayvanların ise ivedilikle bir barınağa aktarılarak yemlerinin verilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hayvan haklarının korunması adına valiliğimizce tespit edilen olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir." (DHA)
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ığdır çöp sokak hayvanları ölüm

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