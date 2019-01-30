Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Sokak hayvanlarının öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü ve çöpe atıldığına ilişkin yapılan paylaşımlara sessiz kalmayan Valilik hayvan haklarının korunması adına olumsuzlukların ölüne geçilmesi için çalışma yürütmeye başladı. İşte detaylar...

Soruşturma başlatıldı

Iğdır Valiliği, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek, iş makinesi ile gömüldüğü iddiası üzerine belediyedeki sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarında, kentteki şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının çöpe atıldığı ya da öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin paylaşımlar yapıldığı anlatıldı.

Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada şu sözler yer aldı: