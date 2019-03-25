HABER

'Ölü buldum' dediği arkadaşının katil zanlısı olarak tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

KONYA'nın Çumra ilçesinde, jandarmayı arayarak, arkadaşı Veysel Akman'ı (42), köpek kulübesi yanında ölü bulduğunu söyleyen Mustafa Koyuncu (45), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Ölü buldum' dediği arkadaşının katil zanlısı olarak tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde, jandarmayı arayarak, arkadaşı Veysel Akman'ı (42), köpek kulübesi yanında ölü bulduğunu söyleyen Mustafa Koyuncu (45), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Koyuncu, salı günü arkadaşı Veysel Akman'ı arayarak, borç verdiği 25 bin TL'den kalan 10 bin TL'yi istedi. İddiaya göre, Akman da Koyuncu'ya parayı vereceğini söyleyerek, eve çağırdı. Mustafa Koyuncu, arkadaşları M.S. ve B.K. ile akşam saatlerinde Akman'ın evine gitti. 4 arkadaş, birlikte alkol aldı.
Koyuncu, çarşamba günü sabahı jandarmayı arayarak, arkadaşı Veysel Akman'ı bahçedeki köpek kulübesi yanında hareketsiz halde yatarken bulduğunu söyledi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Veysel Akman'ın, yapılan ön otopsisinde başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü belirlendi. Bu gelişme üzerine jandarma, Mustafa Koyuncu ile arkadaşları M.S. ve B.K.'yi gözaltına aldı.
Akman'ı, 10 bin lira alacağı nedeniyle öldürdüğü ileri sürülen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

'Ölü buldum' dediği arkadaşının katil zanlısı olarak tutuklandı'Ölü buldum' dediği arkadaşının katil zanlısı olarak tutuklandı

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Van'da 129 kaçak göçmen yakalandıVan'da 129 kaçak göçmen yakalandı
Fiber teknedeki 6 kaçak göçmen yakalandıFiber teknedeki 6 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Otoyolda can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.