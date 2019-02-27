Ölü bulunan 3 aylık Reyhan bebeğin annesi serbest

Antalya’nın Serik ilçesinde 2 gün önce 3 aylık Reyhan bebeğin evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Şubat günü Serik’e bağlı Orta Mahalle’de yalnız yaşayan 24 yaşındaki Asiye Karademir, 3 aylık bebeği Reyhan’ın hareketsiz yattığını fark etti. Bebeği kucağına alan Asiye Karademir, saat 08.00 sıralarında komşusunun kapısını çalarak yardım istedi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlendi.

İncelemenin ardından Reyhan bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Anne Asiye Karademir ise polis tarafından gözaltına alındı. Reyhan’ın cenazesi otopsinin ardından Serik’te toprağa verildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Asiye Karademir, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



