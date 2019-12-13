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Ölü bulunan Çinli kadını bu görüntülerden sonra kaçırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:48 | Son Güncelleme

    Ali AKSOYER - İstanbul DHA - İSTANBUL'da 2 ay önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çinli kadın Lisha Yu'yu takip eden şüphelilerin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - İSTANBUL'da 2 ay önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çinli kadın Lisha Yu'yu takip eden şüphelilerin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerden sonra Çinli kadını kaçırdıkları ortaya çıktı.

KAZA SONRASI KAÇIRILDI

İstanbul'da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31) 2 Ekim'de yaptığı kaza sonrası ortadan kayboldu. Polise başvuran Lisla Yu'nun erkek arkadaşı, kız arkadaşının kendisini arayarak bir kazaya karıştığını, karşı tarafın da kendisiyle konuşmak istediklerini söylerken telefonun kapandığını bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. Lisha Yu'nun ailesi de İstanbul'a gelerek kızlarının bulunması için polisten yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Lisha Yu'nun otomobilinin iki gün sonra Mahmutbey gişelerinden geçtiğini tespit etti. Yapılan incelemede Lisha Yu'nun otomobiline kasten çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis yaptığı araştırma sonucu Lisha Yu'nun kaybolmasıyla ilgili yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri sonrası Lisha Yu'nun cesedinin Bilecik'in Söğüt'te toprağa gömülü olduğu bilgisine ulaşıldı. Lisha Yu'nun belirtilen yerde yapılan kazı sonucu cesedine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Lisha Yu'nun cesedinin bulunduğu çiftlik sahibiyle birlikte diğer 4 kişi tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Öte yandan Çinli kadın Lisha Yu'yu takip eden şüphelilerin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerden sonra Çinli kadını kaçırdıkları ortaya çıktı.

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