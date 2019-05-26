HABER

Ölü bulunan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

Adana’da kaybolduktan 3 gün sonra gece ölü olarak bulunan çocuğun cesedi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde dedesinin yanında kalan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş geçtiğimiz perşembe günü kaybolmuş, dün gece de tren raylarının kenarında ölü olarak bulunmuştu.

Ölü bulunan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Adana’da kaybolduktan 3 gün sonra gece ölü olarak bulunan çocuğun cesedi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde dedesinin yanında kalan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş geçtiğimiz perşembe günü kaybolmuş, dün gece de tren raylarının kenarında ölü olarak bulunmuştu. Kaş’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsinin ardından Kaş’ın cenazesini yakınları aldı. Yapılan ön otopsi raporunda şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan adli otopsi işlemi sonrasında açık ve parçalı kafa, yüz kemik ve sağ uyluk kırığı, beyin parankim harabiyeti saptanan kişiden tetkik için örnek alındı. Ayrıntılı rapor daha sonra verilecek."
Cengizhan Kaş’ın cenazesinin, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan, Cengizhan Kaş’ın nasıl öldüğü konusunda polis araştırmasına devam ediyor.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardıKuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı
Vali Akbıyık'tan Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya üs bölgesine ziyaretVali Akbıyık'tan Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya üs bölgesine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' deyip kulağını kesti

Komşusu ve çocuklarına kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında karar

Komşusu ve çocuklarının kabusu olmuştu! Mahkemeden flaş karar

Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.