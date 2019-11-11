Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşinin ifadesi ortaya çıktı

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier İstanbul’da sokak ortasında ölü bulundu. Mesurier’in İsveçli eşi polise verdiği ilk ifadede; eşi ile birlikte uyku ilacı kullandıktan sonra uyuduklarını, sabah kapının çalınmasıyla eşinin öldüğünü gördüğünü söyledi.

Olay, bugün 05.30 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak’ta, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir erkeğin sabah saatlerinde sokak ortasında hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın meydana geldiği sokağa gelen sağlık ekipleri, şahısın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin incelemeleri neticesinde hayatını kaybeden şahısın eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier (48) olduğu belirlendi.

Eşinin ilk ifadesi

Ekipler, olayla ilgili olarak eski İngiliz istihbarat subayının eşi Hedving Christina (39)’nın ifadesine başvurdu. Le Mesurier’in ikinci eşi olduğu öğrenilen İsveç vatandaşı kadın, eşinin son dönemde aşırı stres nedeniyle uyku ve antidepresan ilaçlar kullandığını ve iğne tedavisini olabilmek için birkaç gün önce Büyükada’daki evlerinden ayrılarak bu adrese taşındıklarını belirtti. Christina, olay günü saat 04.00’e kadar ayakta olduklarını, eşinin ilaçlarını aldıktan sonra uyuduklarını, saat 05.30 sıralarında dairenin kapısının çalınması üzerine uyandığında eşini yanında görmediğini ve dairenin penceresinden aşağı baktığında eşinin yerde hareketsiz halde yattığını gördüğünü söyledi.

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, binaya o saatlerde başka giriş çıkış olmadığını, olayın yaşandığı esnada dairenin içerisinde eşi ve adamdan başka kimseninin bulunmadığını belirledi.

Beyaz Miğferler örgütünün kurucusu olarak bilenen James Gustaf Edward Le Mesurier’in ilk belirlemelere göre 3’üncü kattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilirken, kesin ölüm nedeniyle ilgili incelemelerin sürdürüldüğü öğrenildi.

Karaköy’de esnaflık yapan Fırat Bulut "Gece 03.00 gibi arkadaşlar tartışma sesleri geldiğini duymuşlar. Sabah da cesedi bulunmuş. Bizim de müşterilerimiz. Üzücü bir olay. Bize gelip yemek yerlerdi" ifadelerini kullandı.

