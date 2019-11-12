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Ölü bulunan eski İngiliz istihbaratçıya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 13:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor." diye konuştu.

Ölü bulunan eski İngiliz istihbaratçıya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'de yapımı süren şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ ÖLÜ BULUNMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Vali Yerlikaya, dün evinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının soruşturmasındaki son gelişmelerin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım bununla ilgili. Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız." dedi.

Kaynak: DHA

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ingiliz istihbarat subayı istanbul valisi Ali Yerlikaya

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