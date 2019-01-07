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Ölü bulunan gencin profilinde Escobar fotoğrafı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Zinar Başaran (30), molozların döküldüğü alanda ölü bulundu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Zinar Başaran (30), molozların döküldüğü alanda ölü bulundu. İlk incelemede aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlenen Başaran'ın (30), sosyal paylaşım sitesindeki profilinde, uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğrafını kullandığı görüldü. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1124 Sokak üzerinde meydana geldi. Hurda toplayanlar, molozların döküldüğü boşluk alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Zinar Başaran olduğu tespit edilen kişinin, aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlendi. Başaran'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Zinar Başaran'ın sosyal medya hebasında, profil fotoğrafı olarak Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğrafını kullandığı görüldü.

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