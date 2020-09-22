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Ölü bulunan kadının çocukları yürek burktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Adana’da biri 4 aylık 4 çocuk sahibi 25 yaşındaki anne, evinde tüfekle vurularak ölmüş halde bulundu.

Adana’da biri 4 aylık 4 çocuk sahibi 25 yaşındaki anne, evinde tüfekle vurularak ölmüş halde bulundu. Genç kadının çocukları, eşi ve ağabeyinin ağıtları yürekleri yaktı.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’den iç savaştan kaçarak Adana’ya eşi Şumen Udey (28) ile birlikte gelen Rihab El Rihabi (25) burada narenciye bahçesinde çalışmaya başladı. Bir süre sonra yanlarına Şumen Udey’in ağabeyi Abdurrahman Udey de geldi. Aile tarım işçisi olarak çalışıp geçimini sağlarken, Rihab El Rihabi en küçüğü 4 aylık, en büyüğü 7 yaşında olmak üzere 4 çocuk dünyaya getirdi. Bu sabah iki kardeş tarlada çalışmaya gitti. Anne Rihabi 4 aylık bebeğini uyuttu. 3 çocuk ise bahçeye çıkıp oynamaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir kişi tüfek sesi duyup eve geldiğinde kadını kanlar içinde yerde buldu. Vatandaş hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından av tüfeği ile vurulan kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı. Bu arada olay yerine gelen kadının kocası Şumen ile ağabeyi Abdurrahman Udey gözyaşlarına boğuldu. Baba, karısını kaybetmenin üzüntüsüyle çocuklarına sarılıp ağıtlar yaktı. Çocukların da babalarıyla birlikte ağlaması herkesi duygulandırdı. Amca Udey’in yaşanan olaylardan dolayı uyanan 4 aylık bebeği kucağına alarak avutmaya çalışıp ağıt yakması duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Polis inceleme yaptıktan sonra kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kadının intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

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