Ölü bulunan liseli Sultan'ın, annesi ve ağabeyleri serbest

SELİM (Kars), (DHA)- KARS'ta, evlerinin bitişiğindeki garajda silahla vurularak ölmüş halde bulunan lise öğrencisi Sultan U'nun (16), gözaltına alınan annesi ve 2 ağabeyi serbest bırakıldı.

Olay, 15 Ocak günü saat 18.00 sıralarında Selim ilçesine bağlı Mollamustafa köyünde meydana geldi. Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Sultan U., evlerinin bitişiğindeki garajda göğsünden vurularak ölmüş halde bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine giden Sarıkamış Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, garajda ruhsatsız tabanca buldu. Genç kızın cenazesi önce Selim Devlet Hastanesi morguna ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsisi tamamlanan Sultan U.'nun cenazesi dün köy mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sultan U.'nun annesi A.U., ağabeyleri C.U. ve M.U. ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

