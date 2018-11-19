Ölü doğan bebeğine yaptığı şok etti

En başından beri işlerin yolunda gitmediğini anlayan anne adayı doktora gittiğinde acı gerçeği öğrendi. 12 saatlik operasyonun ardından yaşama tutunamayan bebek ameliyatla alındı.

Ölü doğan bebeğinin fotoğraflarını paylaştı

Ölü doğan bebeğinin fotoğraflarını paylaştı

Doktorun yolunu tutan Kristy, bebeğinin yaşamını yitirdiğini öğrendi.

En başından beri bir şeylerin ters gittiğinin farkında olan anne adayı hamileliğinin 32. haftasında doğum yapmak zorunda kaldı.

12 saatlik operasyonun ardından Kristy'nin bebeği rahimden çıkarıldı.

Kristy, bebeğinin cansız bedeni ile ilk ve son kez fotoğraflar çektirdi.

Acılı anne adayı bu fotoğrafları duygusal bir mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.