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Ölü doğan bebeğine yaptığı şok etti

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

Hamileliği hayatının en değerli deneyimi olarak tanımlayan ve 32 haftalık hamile olan Kristy, preeklampsi rahatsızlığı ile mücadele ediyordu. Anne adayının vücudu daha fazla dayanamadı ve bebeğini ölü olarak dünyaya getirdi.

En başından beri işlerin yolunda gitmediğini anlayan anne adayı doktora gittiğinde acı gerçeği öğrendi. 12 saatlik operasyonun ardından yaşama tutunamayan bebek ameliyatla alındı.

Ölü doğan bebeğinin fotoğraflarını paylaştı

Ölü doğan bebeğinin fotoğraflarını paylaştı
Doktorun yolunu tutan Kristy, bebeğinin yaşamını yitirdiğini öğrendi.
En başından beri bir şeylerin ters gittiğinin farkında olan anne adayı hamileliğinin 32. haftasında doğum yapmak zorunda kaldı.
12 saatlik operasyonun ardından Kristy'nin bebeği rahimden çıkarıldı.
Kristy, bebeğinin cansız bedeni ile ilk ve son kez fotoğraflar çektirdi.
Acılı anne adayı bu fotoğrafları duygusal bir mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.
Sağlık sorunlarını göz ardı ettiği için düşük yaptığını söyleyen Kristy, kadınları sağlık kontrollerini ihmal etmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
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