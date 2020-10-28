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Ölü doğan bebeğiyle fotoğraflarını paylaşan Chrissy Teigen: Hatırlamak istedim!

28.10.2020 11:57 | Son Güncelleme:
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Üçüncü bebeğini geçirdiği yoğun kanamanın ardından ölü olarak dünyaya getiren ünlü model Chrissy Teigen hastane odasından yaptığı paylaşımlarla tepki çekmişti. Ünlü model yaşadığı bu korkunç deneyimi anlatan bir makale ile acısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Model ve yemek kitapları yazarı Chrissy Teigen, geçtiğimiz haftalarda üçüncü bebeğini ölü olarak dünyaya getirmişti. Müzisyen John Legend ile evli olan Teigen, ölü doğan bebeğiyle çekilenler de dahil hastane fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşmıştı.

Bazı kişiler de onun bu kadar özel anlarını milyonlarca takipçisiyle paylaşmasını kınamıştı. Teigen o tartışılan paylaşımı neden yaptığını da anlattı.

Fotoğrafları olay olmuştu! Neden yaptığını açıkladı

34 yaşındaki iki çocuk annesi Chrissy Teigen, online olarak yayınladığı makalesine "Bunu yazmak için ne zaman hazır olacağımı bilmiyordum" satırlarıyla başladı. Teigen "Bir parçam bunun için henüz erken olduğunu düşünüyordu, bir parçam da doğru zaman olduğunu söylüyordu." dedi.
Teigen daha sonra bir gün yatak odasının bir köşesinde oturup kendini düşüncelere kaptırınca da makalenin şekillendiğini belirtti. 'Ünlü model, daha önünde 5 ay olmasına rağmen hastanede doğum odasında bebeğini dünyaya getirirken eşi John Legend'in "Neler oluyor burada?" dediğini belirtti. Teigen bebeğini dünyaya getirdikten dakikalar sonra ona veda ettiğini yazdı.
Teigen, bu korkunç olay başına gelmeden önce aylarca yatak istirahati yapıp bebeğini 'güvenli bölgede' tutmaya çalıştığını söyledi. Kanaması başladıktan sonra ilk dönemde evinde yine doktor kontrolünde olduğunu anlattı. Model, doktorların söylediği olumsuz şeylerin olumluya döneceğini düşündüğünü de ekledi.

TEDAVİLER SONUÇ VERMEDİ

TEDAVİLER SONUÇ VERMEDİ
Hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan tedaviye de cevap vermeyen Teigen, sonunda doktorların acı gerçeği açıkladığını ve bebeğe veda vaktinin geldiğini anlattı. O an önce biraz ağladığını sonrasının ise daha dayanılmaz olduğunu ifade etti. Ünlü model açıklamasında nefesinin, derin acısına yetişemediğini söyledi.
Teigen o fotoğrafları neden çektirdiğini ve paylaştığını da makalesinde ifade etti. Derin acısı içinde yanında bulunan annesi ve kocasından fotoğraflarını çekmesini istemiş. Kocası John Legend her ne kadar tedirgin olsa da onun dediğini yapmış. Teigen, John Legend'ın fotoğrafları çekmek zorunda kaldığını ve bundan nefret ettiğini belirti.

'O ANLARI HATIRLAMAK İSTEDİM'

'O ANLARI HATIRLAMAK İSTEDİM'
Chrissy Teigen fotoğrafları çektirme sebebini de şöyle anlattı: "Bu anı sonsuza kadar hatırlamak istediğimi biliyordum. Tıpkı evlendiğimiz gün birbirimize verdiğimiz o öpücüğü hatırlamak istediğim gibi. Luna ve Miles'ın doğumundan sonra döktüğümüz gözyaşlarını hatırlamak istediğim gibi. Ve bu hikayeyi paylaşmam gerektiğini kesinlikle biliyordum.'
Chrissy Teigen hastanede çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşmasına yönelik eleştirilere de "Bunu ben yaşadım, ben bunu seçtim" diye yanıt verdi.
Model, hamilelikle ilgili sorunları diğer iki çocuğunda da yaşadığını anlattı. Teigen oğlu Miles'ı da bir ay erken dünyaya getirdiğini yazdı.
Teigen ölü doğan bebeğinin küllerinin evlerinin bahçesindeki ağacın altına serpileceğini belirtti. Neden bu uzun mektubu yazdığını da şu satırlarla ifade etti: "Bunları yazdım çünkü hayata devam edebilmek için bir şeyler söylemem gerektiğini biliyordum. Jack her zaman sevilecek. Çocuklarıma onu bir ağaçta, kelebekte ya da rüzgarda görebileceklerini anlattım."
Ünlü model zor zamanlarında kendilerine destek mesajları gönderen herkese de teşekkür etti.
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