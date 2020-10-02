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Ölü doğan köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Bartın'da ölü doğan köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndüren Sevim Arkan gönülleri fethetti. 49 yaşındaki Arkan'ın yavruları kurtardığı anları izleyenler duygulanmadan edemedi.

Bartın'da yaşayan hayvansever Sevim Arkan ölü doğan köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü.

Uzun yıllardır Bartın’da birçok hayvana kucak açan, bakımlarını ve ihtiyaçlarını gideren 49 yaşındaki Sevim Arkan çöp kenarında bulduğu hamile bir köpeği alıp barınağında bakmaya başladı.

Durumu ağır olan hamile köpek yavrularını doğururken hayatını kaybetti. Hamile köpeğin yavruları da ölü olarak dünyaya geldi. Bu duruma gönlü razı olmayan Arkan yeni dünyaya gelen dört köpek yavrusuna kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı.

O anlar Arkan’ın bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken Arkan’ın çabaları sonuç verdi ve yavrular nefes alarak yaşamaya başladı.

TEBRİK YAĞMURUNA TUTULDU

Arkan’ın köpek yavrularına suni teneffüs yaptığı o anlara ait video sosyal medyada paylaşılırken milyonlarca kez izlenen video yüz binlerce beğeni aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Arkan’ı yorumlarıyla tebrik yağmuruna tuttu.

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DÖRDÜNÜ DE SUNİ TENEFFÜSLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

Arkan yaşanan o anları anlatırken, “Çöpten aldığımız bir annemiz vardı hamile. Maalesef doğum yaparken onu kaybettik. Yavrular karnında ölmüş. Doğum yaptı dört tanesini doğurdu ama ölü doğurdu. Dördünü de şükürler olsun hayata döndürdük suni teneffüsle. Annenin ölmesi bizi çok üzdü ama bir yandan da bu canları tekrar hayata döndürdüğümüz içinde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz bunca hayvanlara yapılan şiddetlerde üzüntümüzü anlatamıyorum ama böyle güzel küçücük olsun mutluluklar bizi hayata tekrar bağlıyor” dedi.

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