HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi

Ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 22:46 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde bir sürücünün ölü domuzu aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde bir sürücünün ölü domuzu aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki gösterildi.
Kırşehir-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde 2 gün önce yaşanan olayda, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobilin çarptığı domuz telef oldu. Olay sırasında yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsü ölü domuzu aracının arkasına bağladı. 06 HUY 22 plakalı otomobil sürücüsü ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi. Bu anlar ise bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüleri izleyen vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşın, "Görüyorsunuz bakın. Uyardık kendisini. Güya köpeğine götürüyormuş. Nereye koyayım diyor” dediği duyuldu.
Görüntüleri inceleyen Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PDW kan testi nedir, niçin yapılır?PDW kan testi nedir, niçin yapılır?
Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Genç kadının attığı tokat çarşıyı karıştırdı

Genç kadının attığı tokat çarşıyı karıştırdı

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson! Hackleme girişiminin arkasından yine Prens Selman çıktı

Prens Selman uslanmıyor! Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson

Bolu’da alev alev yanan kafeterya küle döndü

Kafeterya alev topuna döndü! Bolu'da korkutan yangın

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem açıklaması! 'Sarı faya dikkat'

İstanbul depreminde en fazla hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe risk haritası!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.