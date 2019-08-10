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Ölü domuzu traktörle sürükleyen 4 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

Denizli'de ölü yaban domuzunu traktörle sürükleyen ve çektikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan kişiler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde ormanda avladıkları yaban domuzunu traktöre bağladıkları iple sürükleyen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, geçen hafta Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda avlanan bir domuzun traktörün arkasına iple bağlanarak yaklaşık 5 kilometre sürüklendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler domuzu sürükleme fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan traktör sürücüsü C.Ü. ile yanındaki K.Ü, R.Ü. ve Ç.E'yi gözaltına aldı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan zanlılara hayvana işkence yaptıkları suçlamasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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