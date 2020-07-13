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  4. 'Ölü insan parmağı' şeklindeki tuhaf mantar viral oldu

'Ölü insan parmağı' şeklindeki tuhaf mantar viral oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2020 12:54 | Son Güncelleme

Facebook’taki yaklaşık 30 bin üyeli Mushroomcore adlı grupta paylaşılan mantar türlerinin bazıları, en doğa sever insanı dahi hayrete düşürüyor.

'Ölü insan parmağı' şeklindeki tuhaf mantar viral oldu

Haziran ayında Kuzey Karolina’dan Regan Daniels Facebook’taki Mushroomcore adlı grupta “Cadılar Bayramı dekoru gibi görünen bu ölü insan parmağı (ya da ayak parmağı) mantarını hiç gördünüz mü?” notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede viral oldu.

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“Mantarları Kuzey Karolina’daki bir parkta buldum” diyen Regan, “Hoş bir yürüyüş yapıyordum, sonra parktaki nehrin yanında bu manzarayı gördüm” dedi.

Regan’ın keşfettiği bu mantarların büyüdüğü gediğin etrafında da farklı türde başka mantarlar bulunuyordu. Regan’ın gezinti yaptığı park, birçok kişi tarafından ziyaret edilse de daha önce kimse bu türü fark etmemişti.

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Ölü insan parmağı şeklinde bu mantar yıl boyunca kayın ağaçlarının dibinde ve bazen diğer sert ağaç diplerinde görülüyor. Boğumlu olan yapısı nedeniyle genellikle bükülü duran parmaklara benziyor. İngiltere ve İrlanda’da da yaygın olan bu mantar türü, Avrupa ve Kuzey Amerikada’da görülebiliyor. Bu tür, yenilemeyen mantar arasında kabul ediliyor.

Ölü insan parmağı gibi görünen mantarın haricinde jelimsi bir insan kulağı gibi görünen farklı türler de var.

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Viral olan bu mantar hakkında sosyal medyada birçok yorum yapıldı;

"Bunların mantar olduğuna emin misin?"

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"Bir rakunun ya da ölü bir insanın ayağı sandım "
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"Doğa, harika"
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