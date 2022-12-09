Ölü numarası da yapmış 'Karımla yalnız kalmak için beni dövüp evden atıyordu' Sesler yükseldi "Fuhuştan başı yanmasın diye..."

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp Elnare Hanım ile ilgili anlatılanlar damga vurdu. Kayıp Elnare olayıyla ilgili şüpheler eşi Ahmet üzerinde yoğunlaşırken ortaya atılan iddialar mide bulandırdı. Elnare’nin kardeşi ise eniştesinin ablasından menfaat sağladığını düşündüğünü belirtti. Stüdyoda Elnare’nin yaşadıklarına dair anlatılanlar dehşete düşürken Ahmet’in sözleri ve tavırları sonrası izleyiciler arasında tepki içeren sesler de yükseldi. İşte detaylar…

"FUHUŞ MUHABBETİNDEN BAŞI YANMASIN DİYE..."

Müge Anlı İsmail’e “ İsmail Abi yani senin kardeşin, az önce arkadaşlarımıza söylediğin gibi, fuhuş muhabbetinden başı yanmasın diye numara yapabilir dediğine göre, var mıydı yani… Senin de kulağına geliyor muydu? Sonuçta senin kardeşin. Derlerse sizin eve adamlar girip çıkıyor diye… Dediler mi?” sorusunu yöneltti. İsmail ise başta “Yok Müge Hanım” diyerek konuyu reddetti, Anlı “Ahmet için çok çakal demişsin” diye tekrar edince İsmail “Anlayamadım ben” dedi.

"BAZI NUMARALARI VAR"

Bu sırada söze giren Ahmet ise “Yok be ya ben ne çakallığı yapacağım” şeklinde konuştu. İsmail ise Ahmet’e dönerek “Bazı bunun numaraları var. Gülüm bazen yapıyorsun. Yalan söyleme, Allah için doğruyu konuş” ifadelerini kullandı. Ahmet ise “Numara yapıyorsun deme bana” diyerek İsmail’e çıkıştı.

İsmail “Geçen gün ben evden çıktım, bir ses geliyor… Bağırıyor, yıkılıyor ev.” diye yaşadığı bir örneği anlatacağı esnada Ahmet yine söze girerek “Ya karı gitti ya” dedi. Konuşmasına devam eden İsmail “Şimdi bunun evinin yanından geçtim ben. Beni, babamın biladerinin gelini var, halamın kızı oluyor, evler yan yana, birkaç kişiye seslendim, ses gelmedi, halamın kızına seslenince o çıktı. ‘Ne oldu dayı’ dedi. ‘Ya bizim Ahmet evde çok bağırıyor, yıkıyor evi, bu ne yapıyor ya’ dedim.” sözleriyle anlattı. Ahmet de yine araya “Ya karı gitmiş” sözleriyle girdi. İsmail o sırada evden uzaklaştırması olduğu için eve de gidemediğini söyledi. Halasının kızının kendisine ‘Beraber gidelim’ teklifi üzerine eve gittiğini ve seslendiğini, ancak kapalı olduğunu belirtti. Bu esnada Ahmet’in de evde durmadan bağırdığını anlattı.

"KENDİ BOĞAZINI SIKIYORDU"

Ardından İsmail, “Hanife (halasının kızı) açtı kapıyı. (Ahmet) boynunu taş gibi tutmuş, kendini boğacak. Ağzı köpürüyor. Bakalım ne var ya dedik. Kendi boğazını sıkıyordu.” ifadelerini kullandı. Müge Anlı’nın “Niye sen kendi boğazını sıkıyorsun?” sorusu üzerine Ahmet bir kez daha “Karı yok ya” cevabını verdi.

"ÖLÜ NUMARASI YAPTI"

Olayı anlatmaya devam eden İsmail, Ahmet’e ne olduğunu sorduklarında Ahmet’in bir anda kendisini yatağın üstüne boynunu tutarak attığını söyledi. İsmail “Bu öldü numarası yaptı” dedi.

Müge Anlı İsmail’e “İsmail Amca, sence bu Elnare’ye ne oldu?” sorusunu yöneltince İsmail “Ya birisi aldı götürdü ya öldü. İkisinden biri.” yanıtını verdi. Müge Anlı ise “Kim alacak götürecek, diyorsunuz ki kokuyordu, ediyordu falan diyorsunuz. Benim aslında en baştan beri kafama takılan şey şu; bu hanımefendi zaten gezen dolaşan birisi. Yani gidip de kaybolacak durumu yok. Köyde de 3 kişi bununla davalık. Aslında ben o sayı artar mı artmaz mı ondan da emin değilim. Şimdi bu 3 kişi, video mideo, jandarma soruşturmasıyla 3 kişi mahkemede Elnare’ye tecavüz etti diye. Ama başkaları var mı? Yarın bir gün birileri çıkıp o başkalarını da Savcılığa şikayet edebilir mi? Ee kadınla az önce konuştuk, İsmail evime geldi diyor. Kız her ne kadar doğru yalan… Ama kız söylüyor evime geldi diye. Acaba bu kadın yarın birgün gider Savcıya konuşur, benim de başımı yakar mı diye düşünen ya da düşünenler olabilir mi? Asıl benim kafama en çok takılan konulardan biri bu” dedi.

İsmail, Elnare’nin kaybolduğu gün kendisinin tarlada olduğunu, Ahmet’in ise koyuna gittiğini söyledi. Bunun Ahmet’in en büyük hatası olduğunu belirten İsmail Ahmet’e “Sen o gün koyun güdeceğine karıyı takip etsene. Neden etmedin karıyı takip?” şeklinde konuştu. Ahmet ise “Edemedik işte” dedi. İsmail Ahmet’e “Ben sana bu karıyı bir huzurevine yerleştirelim, bu karı gitsin huzurevine demedim mi?” deyince Ahmet “Evet dedin” şeklinde konuştu.

Elnare’nin kardeşi Aynure ise yaşananlara isyan ederek “Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Ne olur benim ablamı bulun” dedi. Elnare’nin kardeşi, ablasının kimliği olmadığını, hastaneye bile gidemediğini belirtti.

Müge Anlı ise “İnşallah sağ salim bulunur. Ben çok üzüldüm gerçekten, bir engelli kardeşimizin başına gelenler çok acıklı” dedi.

“KARIMLA YALNIZ KALMAK İÇİN BENİ DÖVÜP EVDEN ATIYORDU”

Telefonla bağlanan Muzaffer’e ise Anlı “Muzaffer Bey, Ahmet Bey dedi ki benim evime geliyordu, karımla evde yalnız kalabilmek için beni dövüp dışarı atıyordu diyor.” şeklinde soru yöneltti. Muzaffer bunları yalanladı.

Bunun üzerine Ahmet, İsmail’e bakınca İsmail “Bana bakma, sen dedin ya dövdü beni diye, dövdü mü seni Muzaffer evine gelip” diye sordu. Ahmet “Yoo, dövmedi ya” deyince stüdyodan “Aaa” sesleri yükseldi. İsmail ise “Senin ne dediğin belli değil” diyerek çıkıştı.

"SEN Mİ ÖLDÜRDÜN BU KADINI?"

Müge Anlı bunların üzerine Ahmet’e, “Sen mi öldürdün bu kadını” diye sordu. Ahmet “Yok be ya, Allah yakar beni” dedi. Aynure ise “Ama birkaç kişi görmüş senin onu dövdüğünü” şeklinde konuştu. Müge Anlı ise “Bu konuşulanlar eğer gerçekse Allah yaksın yani” dedi. Dövme iddialarına ise Ahmet “Dövmedim valla” diyerek yanıt verdi. İsmail de “Ahmet siz birbirinize çok sövüyordunuz, sen çok çirkin şeyler söylüyordun, beni kızdırma” dedi ve “Karı buna söylüyor, bu karıya söylüyor” sözlerini ekledi.