HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. ‘Ölü’ sanılan adam otopsi masasında canlandı

‘Ölü’ sanılan adam otopsi masasında canlandı

03.03.2021 16:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
‘Ölü’ sanılan adam otopsi masasında canlandı

Hindistan'da motosiklet kazası geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan ve öldüğü sanılarak solunum cihazından çıkarılan adamın hayatta olduğu otopsi sedyesinde kıpırdamasıyla anlaşıldı. Ailenin hastaneye dava açacağı belirtildi.

Mahalingapur kasabasında motosikletle trafik kazası geçiren ve durumu ağır olan 27 yaşındaki bir adam bölgedeki özel bir hastaneye getirildi.

Birkaç gün solunum cihazına bağlı kalmasının ardından doktorların öldüğünü söyleyerek cihazdan çıkardığı adam, otopsi yapılmak üzere yakınlardaki bir devlet hastanesine götürüldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, doktorlar otopsiye hazırlanırken adamın sedyede hareket ettiğini fark etti. Adam, acilen en yakındaki başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Adamın sağlık durumunun iyileştiği belirtilirken, ailesinin ise özel hastaneye dava açacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
'Dünyanın en yaşlı kuşu' 70 yaşında anne oldu!'Dünyanın en yaşlı kuşu' 70 yaşında anne oldu!
Nebe (Amme) suresinin meali ve faziletleriNebe (Amme) suresinin meali ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir

Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Dünyanın en yaşlı yabani kuşu, 70 yaşında bir kez daha anne oldu

'Dünyanın en yaşlı kuşu' 70 yaşında anne oldu!

100 yaşındaki fast food çalışanı emekli olmayı düşünmüyor, tek tek masa siliyor

100 yaşında! Emekli olmayı düşünmüyor

Gökyüzünde 'yüzen' gemi şaşkına çevirdi!

Gökyüzünde 'yüzen' gemi şaşkına çevirdi!

Kuzuların anneleriyle buluşma anı

Kuzuların anneleriyle buluşma anı

Babası eski sevgilisiyle beraber olan kadın yine dikkat çekti: Yılda 1 buçuk milyon TL harcıyorum!

'Babam, eski sevgilimle beraber' demişti! Açıklaması şoke etti

Fotoğrafta saklanan korkunç detay! Oturma odasına kadar girdi

Fotoğrafta saklanan korkunç detay!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.