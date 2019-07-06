Ölü sayısı 1000’e yükselince ABD Libya’ya ateşkes çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir açıklama yayınlayarak Trablus’ta mülteci gözaltı kampına yapılan saldırıyı kınadı ve siyasi görüşmelere geri dönülmesi ve Libya’ya uygulanan silah ambargosu yasağına uyma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dünkü toplantısında, Trablus’taki mülteci gözaltı kampındaki saldırılarda ölenler dahil Libya’da 3 ay içinde Trablus’taki BM’nin tanıdığı meşru hükumet ile Hafer güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 1000’e yükselmesi üzerine çarpışan taraflara ateş kes ve siyasi görüşmelere geri dönme çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi yaptığı ortak açıklamada Trablus’daki Tajoura mülteci gözaltı kampına yapılan saldırıyı kınayarak bütün tarafları gerginliği azaltma ve ateşkese uyma çağrısı yaptı.

Libya’nın doğu ve güney kesiminde hakimiyet sağlayan Eski General Halife Hafter güçleri nisan başından beri BM tarafından kabul edilen Milli Mutabakat hükumetine karış saldırını sürdürüyor.

Dünya Sağlık Teşkilat WHO, iki taraf arasında 3 aydır süren kara ve hava saldırıları şeklindeki çatışmalarda 1000 kişinin öldüğü ve 5 bin kişinin yaralandığı ve 100 bin kişinin de daha güvenli bölgelere göç ettiğini belirtti.

Haftar güçlerine ait uçakların Trablus’un kenar mahallelerinde bulunan Tajoura taki bir mülteci gözaltı merkezine yaptığı saldırıda 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BM’nin Cenevre Merkezi’ndeki BM sözcüsü Joel Millan, Hafter güçlerinin 5 mülteci kampından birine yaptığı hava saldırısı sonucu 6 mülteci çocuğun da hayatını kaybettiğini söyledi. Joel Millman, Trablus’teki mülteci gözaltı kampında halen 20’si kadın 4’ü çocuk olmak üzere 350 mültecinin bulunduğunu belirtti.

Rusya ve ABD mülteci kampına yaptığı saldırısı sebebiyle Haftar’ı suçlamaktan kaçındı. İngiltere mülteci kampına yapılan saldırıyı kınayan bir tasarı hazırlayarak tarafları siyasi görüşmelere geri dönme ve Libya’ya uygulanan silah ambargosuna tam uyma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler, çoğu Afrikalı 600 mültecinin bulunduğu mülteci kampına yapılan hava saldırısının mes’ulünü tespit etmek için bağımsız soruşturma yapılmasını istedi.

Libya meşru hükumetinin Başkanı Fayez el Sarraj’la dün yaptığı görüşmeden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanun dışı saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı facia olarak niteleyerek BM’nin mültecilerin kamplarını korumak için çatışan taraflarla koordinasyonu paylaştığını söyledi.

BM Mülteji Ajansı sözcüsü Charlie Yaxley, Tajoura mülteci kampının bombalanmasının “bir daha asla tekrarlanmaması gereken bir trajedi” olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre Trablus yakınlarındaki mülteci gözaltı kamplarında 5 bin 700 mülteci bulunuyor.

Siyasi yorumcular, BM’nin tanıdığı Libya Milli Mutabakat hükumeti’nin Türkiye ve Katar’dan destek gördüğünü, Haftar’ın Milli Libya Ordusu grubunun da Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’dan ve bir dereceye kadar ABD’den destek gördüğünü iddia ediyor.

