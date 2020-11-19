Ölü Sayısı 250 Bine Yaklaştı

ABD’de Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bine yaklaştı. Vaka sayıları ve hastaneye yatma oranlarındaki rekor rakamlar kaygı uyandırıyor. 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden, sağlık çalışanlarıyla yaptığı toplantıda, görevi devralmasının ardından onları ‘‘koruma’’ sözü verdi. Öte yandan Kongre üzerinde yeni bir Corona virüsü yardım paketi için baskılar artıyor. Salı günü ülkede 1.596 kişinin hayatını kaybetmesiyle son dört ayın en yüksek günlük ölü sayısı kayıtlara geçmişti. Reuters haber ajansının verilerine göre salgının başlamasından bu yana ABD’de toplamda 248 bin 898 kişi hayatını kaybetti. Rakamların artmasının özellikle bulaşma oranlarının yoğun olduğu bazı yerlerde hastaneler üzerinde büyük baskı oluşturması bekleniyor. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Bölümü Başkanı Dr. Tom Inglesby CNN’e yaptığı açıklamada ‘‘Salgının başlamasından bu yana hiç bu kadar kaygılanmamıştım’’ dedi. Biden sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, Corona virüsü salgınıyla mücadelede ön cephelerde yer alan çalışanlarla internet üzerinden yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Ülkenin farklı kesimlerinden sağlık çalışanlarıyla, itfaiyeci ve öğretmenlerin de bulunduğu grup, Biden’la salgın sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve zorlukları paylaştı, bu süreçte hükümetten daha fazla destek bekledikleri mesajını verdi. Katılımcılar, personele daha fazla sayıda kişisel korunma ekipmanının sağlanması, test sayıları ve temas takibinin arttırılması, Amerikan halkına ekonomik desteğin seviyesinin yükseltilmesi gibi taleplerini dile getirdi. Biden da tüm çalışanlara fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti, 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna resmen oturduktan sonra “sizi koruyacağım” sözünü verdi. Salgının mevcut yönetim altında yanlış idare edildiğini savunan Biden, “Sizi övmek yeterli değil, sizi korumalıyız. Sizi dinleyen ve içinde yaşadığınız toplumdaki aileler için yaptıklarınız gibi sizin için olabilecek en sıkı şekilde çalışan bir yönetimi hak ediyorsunuz. Size söz veriyorum başkan olarak elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Yeterli miktarda kişisel korunma ekipmanına sahip olmanızı, sadece sizi övmekle kalmayıp size ödeme de yapmamızı sağlayacağım. Virüsü kontrol altına almak için güçlü bir çabaya öncülük edeceğiz” diye konuştu.

Corona virüsü salgınıyla ilgili, “Bu bir savaşa gitmek gibi, bir başkomutana ihtiyacınız var” diyen Biden, hızlı hareket edilmesi halinde iyimser olmak için nedenlerin de olduğunu söyledi. Salgında grafik eğrisinin giderek yükseldiğini, yemin törenine kadar can kaybının bir 200 bin kişi daha artabileceği ihtimalinin bulunduğunu kaydeden Biden, bununla birlikte, kimi Cumhuriyetçi valiler de dahil giderek daha geniş bir kesimde konunun ciddiyetinin daha iyi anlaşılmaya başlandığını söyledi. Biden, Trump yönetiminin salgınla mücadele ve aşı süreci planlamalarıyla ilgili bilgilere erişmeleri için hala izin vermemesini eleştirdi, bu durumun göreve başladıklarında salgınla mücadeleyi devralmak için gerekli hazırlıkları tam olarak yapabilmelerini engellediğinden şikayet etti. 41 eyalette günlük vaka artış rekoru kırıldı Salı günü ülke genelinde hastaneye kaldırılan hasta sayısı 75.000’e ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ortabatı bölgeleri salgının yeni merkezi olarak görülüyor. Bölgedeki yeni vaka sayıları son bir haftada 500 bin civarındaydı. Çarşamba günü Wisconsin eyaletinde yoğun bakım ünitelerinde yatakların yüzde 90,6’sının dolu olduğu açıklandı.

Reuters haber ajansının kamu sağlığı verilerine göre Kasım ayında ABD genelinde 41 eyalette günlük vaka artışında rekor rakamlar açıklandı. Bunların 20’si Corona virüsü kaynaklı günlük can kaybı sayılarında rekor kırdı. 26 eyalette ise hastaneye kaldırılma oranları zirveye çıktı. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimler bu ay en az 18 eyalette yeni kamu sağlığı tedbirleri açıkladı. Bunlar arasında toplu etkinliklerin kısıtlanması, zaruri olmayan işyerleriyle ilgili kısıtlamalar ve kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu gibi önlemler yer alıyor. Daha önce yönetimlerin kısıtlama koymasına karşı çıkan yetkililer bile salgının hızla yayılmasının ardından söylemlerinin tonunu değiştirmiş durumda. Son olarak sakinlerinin yüzde 2’sinde Corona virüsü olduğu açıklanan Güney Dakota eyaletinin Sioux Falls kenti Salı gecesi yapılan bir oylamayla maske takma zorunluluğunu kabul etti. Bundan bir hafta önce Belediye Başkanı Paul TenHaken maske zorunluluğunu kaldırmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany Çarşamba günü Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada yeni kısıtlamaları eleştirdi. Sözcü, ‘‘Amerikan halkı sağlığını nasıl koruması gerektiğini bilir’’ dedi, ‘‘Biz bu ülkede özgürlüğümüzü kaybetmeyiz. Bireyler olarak sorumlu sağlık kararları alırız’’ diye konuştu.

Kongre üzerinde Corona paketi baskısı artıyor ABD’de Corona virüsü vaka ve ölü sayılarının rekor düzeyde artmasıyla Kongre’deki Cumhuriyetçi ve Demokratlar üzerinde yeni yardım paketi için baskılar artıyor. Son olarak Wall Street’in önde gelen isimlerinden biri olan JPMorgan Chase & Co firmasının yönetim kurulu başkanı Jamie Dimon, Corona virüsü vakaları hızla arttığı sırada Kongre üyelerini yardım paketi konusunda hızlı ilerlemedikleri gerekçesiyle‘‘çocukça’’ hareket etmekle suçladı. New York Times gazetesinin düzenlediği bir konferansta konuşan işadamı ‘‘Bu siyasetçilerimiz tarafından sergilenen davranış çocukça’’ dedi ve iki partinin birbirlerini suçlamaktan vazgeçerek farklılıklarını bir kenara bırakması gerektiğini kaydetti. Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise aralarında Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell’ın da olduğu Senato’daki Cumhuriyetçiler’i aylardır süren çıkmazın ardından masaya yeniden oturmaya davet etti.

Corona yardım paketi bütçe tasarısına mı eklenecek? Ancak Corona virüsünden kaynaklı ölümlerin 250 bin eşiğine yaklaştığı sırada bile Schumer, Kongre üyelerinin Corona virüsü yardım paketini, federal dairelerin çalışmaya devamedebilmesi için gelecek ay Kongre’den geçmesi gereken bütçe tasarısına dahil etmesi seçeneğini reddetmedi. Öte yandan Kongre’de taraflar birbirlerine suçlamalar yönlendirmeye devam ediyor. Schumer, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri için ‘‘Ya seçimi bir kenara bırakacaklar ve bir şeyleri halletmek için bizimle birlikte çalışacaklar ya da kendi partizan köşelerinde kalmaya devam edecekler’’ dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Pelosi ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin, 3 Kasım seçimleri öncesinde 2 trilyon dolarlık bir yardım paketi konusunda anlaşmayı denemiş, ancak başarısız olmuşlardı. Senato’daki Cumhuriyetçiler tasarının önerilen 2 trilyon dolarlık bütçesini çok fazla bulmuştu. . Çarşamba günü erken saatlerde Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri McConnell, Kongre’nin anlaşmazlıkların az olduğu konularda uzlaşmayı hedeflemesi gerektiğini kaydetti, ancak Demokratlar’ı Senato’daki Cumhuriyetçiler’in 500 milyar dolarlık harcama paketlerinin onaylanmasını engellemekle suçladı. Demokratlar bu miktarın yetersiz olduğu görüşünde.