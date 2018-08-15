Ölü sayısı 35'e yükseldi, enkazdan hala yardım çığlıkları yükseliyor!

İtalyan basınına göre olay yerinde görev yapan arama-kurtarma ekipleri karşılaştıkları manzarayı "cehennem gibi" diye tanımladı.

Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, bölgedeki sanayi tesislerine ait bazı hangarların enkaz altında kaldığı ancak İtalya'da bugünlerin tatil dönemi olması nedeniyle boş olduklarının tahmin edildiği belirtildi.

Nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu bir bölgede yaşanan olayın ardından, köprünün ayakta kalan kısımlarının da çökme ihtimaline karşı civardaki 11 binada yaşayan 432 kişi tahliye edildi.

Cenova emniyeti hastanede tedavi altında 15 kişi ağır yaralı olduğunu da açıkladı. Enkaz bölgesinde 'yardım isteyen insanların çığlıklarının duyulduğu da kaydediliyor.

Cenova'da A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü, bölgenin yoğun yağış altında olduğu öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Cenova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Doçent Antonio Brencich ise köprünün hava koşulları nedeniyle çökmüş olabileceği söylentilerini "saçmalık" diye niteledi.

İtalyan haber ajansı Ansa'ya konuşan Pietro M. isimli bir görgü tanığı, "Saat 11.30'u biraz geçmişti ki köprüye bir yıldırım düştüğünü gördük, ardından da köprünün yıkılışını gördük" dedi.

Bazı görgü tanıkları, köprünün çökmesinden hemen önce bir yıldırım düşmesine tanık olduklarını anlattı.

İtalya'da geçen yıl da otoyollarda iki benzer köprü ve üst geçit çökmesi vakası yaşanmış, hayatını kaybedenler olmuştu.

Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli olayı "korkunç bir trajedi" diye niteledi.

Brencich, köprünün yaşlanmış olduğu iddialarıyla ilgili olaraksa "Bir betonarme köprünün 50 yıl sonra ömrünü doldurması için kötü yapılmış ve kötü korunmuş olması gerekir" dedi.

"İTALYANLAR MODERN ALTYAPIYI HAKEDİYOR"

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Edoardo Rixi de "Bir köprü yıldırım yüzünden çökmez" diyerek olayın sebeplerinin araştırılacağını belirtti. Rixi, yıkılan Morandi Köprüsü'nün Cenova için şehir içi ve şehir dışı ulaşımda kritik önemde olduğunu da vurguladı ve alternatif ulaşım yolları üzerinde çalışacaklarını belirtti. Rixi, ülkede bir daha benzer olayların yaşanmasını önlemek için tedbirler alınacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "2018 yılında İtalya'da böyle bir şekilde ölünmesi kabul edilemez. Sorumluların ismini ve soyismini istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da bir açıklama yayımlayarak yetkilileri sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı ve "İtalyanlar modern ve etkin bir altyapıyı hak ediyor" dedi.

ERDOĞAN: iTALYA HALKININ BAŞI SAĞOLSUN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'ya başsağlığı diledi.