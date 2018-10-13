HABER

Ölü sayısı gittikçe artıyor! Milyar dolarlık zarar!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2018 02:54 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletini vuran Michael Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. Federal Acil Durum Ajansı ölü sayısının artacağını açıkladı. California merkezli veri analiz firması CoreLogic, Michael kasırgasının yol açtığı zararın 4,5 milyar doları bulabileceğini açıkladı.

Ölü sayısı gittikçe artıyor! Milyar dolarlık zarar!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletini vuran ve daha sonra Georgia, Güney ve Kuzey Karolina eyaletlerinde de etkili olan Michael Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. ABD’yi vuran en kuvvetli kasırgalardan biri olan Michael, hafta ortasında şiddet olarak 4 kategorisinde Florida’dayı vurmuş, daha sonra ise 2 kategorisinde Georgia eyaletini geçerken tropik fırtına seviyesine inmişti.

YİYECEK VE TEMİZ SU SIKINTISI

Micheal Kasırgası'nın Georgia eyaletinden sonra geçtiğimiz haftalarda Florance Kasırgası'nın yaşandığı ve etkilerinin halen geçmediği Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini aşarak Virginia kıyılarından ülkeyi terk etmiş olmasına rağmen hala birçok bölgeye mevsim normallerinin üzerinde yağış getirdiği belirtildi.

Fırtınanın vurduğu Florida kıyılarında yiyecek ve temiz su sıkıntısı yaşanırken, 1,5 milyona yakın kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi. Bölgede bulunan bir psikiyatri hastanesinde birçok hasta ve çalışanın mahsur kaldığı, hastaneye ihtiyaçların helikopterlerle ulaştırıldığı aktarıldı. Georgia’daki Sağlık ve İnsani Servisler Merkezi çalışanlarından Alex Azar, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılabilmesi için halk sağlığı konusunda acil durum ilan edildiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI DAHA DA ARTABİLİR

Federal Acil Durum Ajansı (FEMA) yöneticisi Brock Long, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bugün ve yarın enkazları araştırdıkça ölü sayısının artmasını bekliyorum” dedi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ise, yaptığı açıklamada 100 kadar kişinin acil durum ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade ederek, bundan çok daha fazla insanın sel baskınlarına karşı tahliye edildiğini söyledi.

Michael Kasırgası, ABD’de küresel ısınma tartışmalarını da alevlendirdi. ABD’de birçok bilim adamı, kasırganın bu kadar kuvvetli olabilmesini Meksika Körfezi'nde suların mevsim normallerinin çok üstünde sıcaklıklarda olmasına bağlıyor. İnsanlar tarafından oluşturulan gazlardan meydana gelen ısının yüzde 90’ının okyanuslar tarafından emildiğini belirten Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi (NOAA), fırtınaların 100 yıl öncesinden daha ölümcül olduğunu ve bu gazların üretiminin azalmaması durumunda önümüzdeki yıllarda daha da güçlü fırtınaların gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2017’de aldığı kararla ABD’nin küresel ısınma karşıtı Uluslararası Paris Anlaşması’ndan çekildiğini duyurmuştu.

ZARAR 4.5 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

California merkezli veri analiz firması CoreLogic, Michael kasırgasının yol açtığı zararın 4,5 milyar doları bulabileceğini açıkladı. (İHA-AA)

PARTNERRezaletin böylesi! Herkesi böyle kandırmışRezaletin böylesi! Herkesi böyle kandırmış
BM İnsan Hakları Konseyine Seçilen Yeni Üye Ülkelere TepkiBM İnsan Hakları Konseyine Seçilen Yeni Üye Ülkelere Tepki
Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklamasıBrunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Florida michael kasırgası

En Çok Okunan Haberler

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

İlginizi Çekebilir

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.