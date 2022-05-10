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"Ölü sayısı resmi rakamların binlerce üzerinde"

10.05.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da yaklaşık 11 haftadır süren savaşta ölen sivillerin sayısının Birleşmiş Milletler'in bildirdiği resmi rakam olan 3 bin 381'den binlerce daha fazla olduğu kaydedildi

"Ölü sayısı resmi rakamların binlerce üzerinde"

Ukrayna'da 55 gözlemcisi olan BM İnsan Hakları Gözlem Misyonu, çoğu sivilin, füze ve hava saldırısı gibi geniş çaplı etkileri olan patlayıcı silahların kullanılması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Misyonu Başkanı Matilda Bogner, bugün Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, toplam ölü ve yaralı sayısının kaç olduğu sorusuna, "Tahminler üzerinde çalışıyoruz, ancak şimdilik tek söyleyebileceğim, ölü ve yaralı sayısının sizlere bildirdiğimizin binlerce üzerinde olduğu" yanıtını verdi.

Savaşta en ağır çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'u işaret eden Bogner, "Esas kara delik, tam erişim sağlamakta zorlandığımız ve verileri tam olarak doğrulayamadığımız Mariupol" dedi.

Matilda Bogner, ekibinin ayrıca Ukrayna kuvvetlerinin işgalci Rus güçlerine ve bu güçlerle bağlantılı silahlı gruplara işkence, kötü muamele ve yargısız infaz uyguladığı şeklindeki "inandırıcı suçlamaları" da soruşturduğunu kaydetti.

Bogner, "Rus kuvvetlerinin işlediği suçların boyutları Ukraynalılar'ın işlediğinin yanında çok daha büyük olsa da Ukrayna kuvvetlerinin ihlallerini de belgeliyoruz" dedi.

Moskova, 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali sırasında sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddediyor ve harekatın, Batı tarafından kışkırtılan Rusya karşıtı milliyetçilerden Ukrayna'yı arındırmak için "özel askeri operasyon" yaptığını iddia ediyor. Ukrayna ve Batılı ülkelerse Rusya'nın bu iddiasının sebepsiz şekilde savaş başlatmak için yalan bahane olduğunu belirtiyor.

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Ukrayna
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