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Ölü sayısında 100 yıllık rekor kırıldı! Bulgaristan’da nüfustaki azalma endişe yaratıyor

14.01.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan nüfusunun hızla azalması karşısında çaresiz. Uzmanlar konuyla ilgili endişelerini dile getiren açıklamalarda bulunurken, düşüşün en yüksek nedeni olarak ölenlerin sayısının doğanların sayısından fazla olması gösteriliyor. Ekonomi uzmanı Ganev yaptığı bir açıklamada, "2021 yılında ölü sayısındaki artışta 100 yıllık rekor kırıldı" dedi.

Ölü sayısında 100 yıllık rekor kırıldı! Bulgaristan’da nüfustaki azalma endişe yaratıyor

Bulgaristan'da nüfusun son 10 yılda yüzde 11,5 oranında azalması endişe yarattı. Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) Başkanı Sergey Tzvetarski, Parlamento'nun geçen yıl yapılan nüfus sayım sonuçlarını yorumlayan "Yurt Dışında Yaşayan Bulgarlar Komisyonu" üyeleri ile görüşmesinde, "Son 10 yılda nüfus 844 bin kişi azaldı. Düşüşün yüzde 53’ü ölenlerin sayısının doğanların sayısından fazla olmasına, yüzde 47’si ise göçe bağlı." Dedi.

BULGARLAR, AB ÜLKELERİNE GÖÇ EDİYOR

Nüfusun azalmasını etkileyen göç faktörüne değinen Tzvetarski, 950 bin Bulgarın, ülkenin 2007 yılında üyeliğine geçtiği Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göç ettiğini kaydetti.

2021 YILINDA ÖLÜ SAYISINDA REKOR KIRILDI

Ekonomi uzmanı Petar Ganev de "2021 yılında ölü sayısındaki artışta 100 yıllık rekor kırıldı." şeklinde konuştu. Geçen yıl ülkede ölenlerin sayısının bir önceki yıla göre 40 bin arttığını anlatan Ganev, şöyle devam etti:

"NSİ’nin resmi verilerine göre 2021’de 147 bin 727 kişi ölmüş. Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1918'de ölenlerin sayısının 151 bin 525 olduğunu göz önünde bulundurursak, geçen yıl ülkemizde ölenlerin sayısında gerçekten bir rekor kırıldığını görüyoruz. Kovid-19 salgını öncesi Bulgaristan’daki yıllık ölümler 107 bin dolaylarında olmuştur."

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Ganev, Bulgaristan’daki aşılama kampanyasının "çok daha agresif" olması gerektiğini savundu.

"SALGININ İKİNCİ YILINDA 23 BİN BULGAR ÖLDÜ"

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Bulgaristan Temsilcisi Dr. Skender Sila da Ulusal Devlet Televizyonuna (BNT) açıklamasında, "Ülkede olup bitenler tam bir trajedi. 2021 yılında 23 bin kişi hayatını kaybetti." dedi.

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Salgının ilk yılına göre ülkede Kovid-19’dan ölümlerde geçen yıl 3 kat artış kaydedildiğini anlatan Sila, Bulgar makamların buna müsaade etmemesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
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