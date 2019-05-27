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Ölü taklidi yapmadan önce kıraathanede plan yapmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

Bursa’da gece vakti ormanlık alanda kaçak kazı yaparken polise yakalanan ve ölü taklidi yapan 5 defineci serbest kaldı.

Ölü taklidi yapmadan önce kıraathanede plan yapmışlar

Bursa’da gece vakti ormanlık alanda kaçak kazı yaparken polise yakalanan ve ölü taklidi yapan 5 defineci serbest kaldı. ’’Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan para cezası alan definecilerin kazı planını kıraathanede yaptıkları ortaya çıktı.
Olay, sahur vakti Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Sahura kalkan mahalle sakinleri ormanın içerisinden kazma ve kürek sesleri duyması üzerine 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi. Ekipler ormanın içerisine doğru sessiz bir şekilde ilerlerken yaklaşık 3 metrelik çukur kazan dört kişiyi kazdıkları kuyunun içerisinde suçüstü yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden bir kişi ormanın derinliklerine doğru kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri fenerle çevrede kaçan şahsı yakalamak için arama başlattığı sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yanına yaklaştığında otların arasında nefesini tutarak saklanmaya çalışan ve kaçan şüpheli olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirmeyi başardı. Şüphelileri kazdıkları kuyuda bekleten ekipler üst aramalarını yaptıktan sonra polis otosuna bindirerek ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
Emniyette kimliklerini tespit eden ekipler, A.Ç. (35), R.A. (47), T.Ç. (48), İ.G. (46) ve Y.E.’nin (56) ifadelerini aldı.
Şüphelilerin ifadelerinde kazı planını kıraathanede yaptıklarını belirttikleri ortaya çıktı. Söz konusu bölgede altın olduğunu duyunca yaptıkları planın ardından harekete geçtiklerini belirten şüpheliler ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan 5 kişiye "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli para cezası uygulanıp serbest bırakıldı.

Ölü taklidi yapmadan önce kıraathanede plan yapmışlar

Ölü taklidi yapmadan önce kıraathanede plan yapmışlar

Ölü taklidi yapmadan önce kıraathanede plan yapmışlar

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