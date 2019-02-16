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Ölü yunus sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Selçuk ilçesinde, 2 metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu.

Ölü yunus sahile vurdu

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, 2 metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu.
Pamucak sahilinde dün akşam saatlerinde çevredekiler, kıyıya vurmuş ölü bir yunus gördü, durumu yetkililere bildirdi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi olay yerine gelerek inceleme yaptı. Sürücü, "Son günlerde sıkça sahile vuran yunuslar için üzülüyoruz. Birçoğu denizdeki naylonları yutuyor ve boğuluyorlar. Daha sonra da sahile vuruyorlar. Bu olay deniz kaplumbağalarında da sıkça yaşanıyor. Vatandaşların haber vermesiyle geldik. İşlemleri yapıldıktan sonra yunusu kaldırarak gerekli yere gömülmesini sağlayacağız" dedi.
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Ölü yunus sahile vurduÖlü yunus sahile vurduÖlü yunus sahile vurdu

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