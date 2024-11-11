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Ölüdeniz'de akılalmaz olay... Pizza yerken hayatı kabusa döndü! Çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında 4 çatlak oluştu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.11.2024 09:29
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Yamaç paraşütüyle inen bir pilot 15 yaşındaki kızın üstüne düştü. Pizza yediği sırada yaralanan talihsiz kızın çenesi kırıldı, dili yarıldı, ve omurgasında çatlaklar oluştu. Kızın tedavi masrafları için hastane 45 bin sterlinlik fatura çıkardı.

Ölüdeniz'de akılalmaz olay... Pizza yerken hayatı kabusa döndü! Çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında 4 çatlak oluştu

Fethiye’nin Ölüdeniz semtinde ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki Lily Nichol, öğle yemeği yediği sırada tepesine yamaç paraşütüyle inen bir pilot yüzünden ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında dört çatlak var. Lily’nin annesi Lyndsey Logan, kızının masrafları için hastaneye yaklaşık iki milyon TL (45 bin sterlin) ödemeleri gerektiğini söyledi. Omurgasındaki yaralanma yüzünden başka bir yere nakli gerçekleştirilemeyen Lily Nichol için ailesi online bir bağış kampanyası başlattı.

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ANNENİN ÇARESİZ KALDIĞI AN: 'ÖLDÜĞÜNÜ ZANNETTİM"

BBC'de yer alan habere göre annesinin anlattıklarına göre kızı Lily bir restoranda pizza yediği sırada nereden geldiği bilinmeyen bir yamaş paraşütü pilotu tarafından yaralandı. Logan, “Sonrasında kızım bilincini kaybetmiş bir şekilde yerde yatıyordu. Yardım için çığlık atmaya başladım, öldüğünü zannettim” dedi. Doktorlar önce Lily’nin beyin kanaması geçirdiğini düşünse de başından ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirtildi.

HASTANEDEN AĞIR FATURA: 45 BİN STERLİN İSTEDİLER

Aile seyahat sigortası almadığı için Lily’nin masraflarını hastaneye ödemek zorunda. Şimdiye kadar genç kızın babası, masrafları için 7 bin 200 sterlin ödedi, sırt ve çene ameliyatları için ayrıca 45 bin sterlin ödemeleri gerekiyor. Bugün ameliyat olacak Lily Nichol için ailenin bir depozito ödemesi gerekiyor, bütün masrafları da Lily hastaneyi terk etmeden ödemek zorunda kalacaklar. Kızının hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen anne Logan, Lily’nin Cuma ve Cumartesi geceleri kabuslar gördüğünü aktardı.

DİĞER KIZLARI DA YARALANDI

19 yaşındaki diğer kızı Megan da pilot tarafından yaralansa da onun durumu Lily Nichol kadar ağır değil. Logan, bu olayın bütün aile için büyük bir travma olduğunu ekledi. İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Türkiye’deki aileye destek verdiklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye pizza paraşüt
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