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Ölüdeniz'de şok görüntü! Herkes telefonuna sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz, yağış sebebiyle tanınmaz hale geldi.

Dağlardan akan çamurlu su sebeiyle renki değişen denizi görenler telefonuna sarıldı.

Ölüdeniz'in rengi değişti

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ölüdeniz’in turkuaz rengi kahverengiye dönüştü.
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Fethiye’de yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış, ilçe merkezi ve bağlı olduğu mahalleleri etkisine aldı. Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belceğiz Plajı’nın turkuaz mavisi suları kahverengine büründü.
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Babadağ’ın eteklerinden gelen çamurlu suların menfezler aracılığıyla doğrudan denize akması nedeniyle dünyaca ünlü plajda denizin rengi değişti. Yağış nedeniyle her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Ölüdeniz’n rengi kahverengine dönüştü.
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Sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenmek için Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız Plajı’na gitti.
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Bazı vatandaşlar çamurlu suyun yakınlarında denize girdi, bazıları ise rengi değişen denizi izlemeyi tercih etti.
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Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, akşam saatlerine kadar aralıklara devam edecek yağışın daha sonra etkisini kaybedeceğini bildirdi.
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Fethiye Ölüdeniz Muğla yağmur yağış deniz

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