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Ölüdeniz fayı nerede? Ölüdeniz fayı hangi illerden geçiyor?

21.02.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş depreminin ardından konuşulan ölüdeniz fay hattı, geçtiğimiz gün meydana gelen Hatay depremiyle yeniden gündeme geldi. Depremin, ölüdeniz fay hattında olduğu belirtildi. Peki ölüdeniz fayı nerede? Ölüdeniz fayı hangi illerden geçiyor? İşte detaylar...

Ölüdeniz fayı nerede? Ölüdeniz fayı hangi illerden geçiyor?

Kahramanmaraşlı depremde en çok hasar gören on ilden biri Hatay olmuştu. On ilde binlerce bina yıkılmış ve enkaz çalışmaları devam ederken Hatay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yeniden sallandı. Depremin ölüdeniz fay hattında olduğunun söylenmesiyle, ölüdeniz fay hattı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki ölüdeniz fayı nerede? Ölüdeniz fayı hangi illerden geçiyor? İşte detaylar...

Ölüdeniz fayı nerede? Ölüdeniz fayı hangi illerden geçiyor?

HATAY'DA DEPREM OLDU!

AFAD, geçtiğimiz gün Hatay'ın Defne ilçesinde 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Şiddetli deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı.

Ölüdeniz fayı nerede? Ölüdeniz fayı hangi illerden geçiyor?

ÖLÜDENİZ FAYI NEREDE?

Ölüdeniz fayı Yayladağ'ın doğusundan gelerek Amik ovası içinde sonlanır. Akdeniz yitim zonundan gelerek Amik ovası boyunca uzanan yitim zonu Arap platformuyla Toros bloğu arasındaki yitimi sağlamakta ve bu yitim sonucu da yanal atımlı fay olarak Türkoğlu ile Gölbaşı arasındaki fay hattı gelişmektedir.


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