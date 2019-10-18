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Ölüdeniz Hava Oyunları’nda paraşüt kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 21:14 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde devam eden 20.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde devam eden 20. Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında 1700 rakımlı Babadağ’dan üçlü atlayış yapan Rus paraşütçülerin dağlık alana düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1’isi ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de devam eden 20. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında bugün saat 16.40 sıralarında 1700 rakımlı Babadağ’dan tandem (üç kişilik atlayış) yapan Rus paraşütçüler, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra 1200 pisti yakınlarında kontrollerini kaybederek dağlık alana düştü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma devriyesinin sağlık ekipleri ile birlikte bölgede yaptıkları çalışmalarda ulaşılan Rus paraşütlerden 1’inin öldüğü diğer 2’sinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralıların sağlık kurumlarına sevkini sağlamak için Aydın Filo Komutanlığından helikopter desteği istendi. Birsinin durumu ağır olduğu yaralıların sevki için bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

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