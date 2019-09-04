Oluk ve boru ustası kendi makinesini üretti

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Ahiliğin başkenti Kırşehir'de 42 yıldır binalara yağmur suyu boru ve olukları döşeyen ilkokul mezunu Ali Uğurcalı, maliyeti düşürmek ve daha seri iş yapabilmek için kendi makinesini üretti. Uğurcalı, tek parça oluk ve boru üretimi yapan, seyyar olarak inşaat alanlarına götürülebilen ve fiyatı 120 bin liradan başlayan makineyi, sadece 6 bin liraya mal etti.

Kent merkezinde, 1970'li yıllarda bir esnafın yanına çırak olarak giren Uğurcalı, 1977 yılında kendi iş yerini açarak çalışmalarını sürdürdü. Yıllarca işlerini başarıyla yapan, Kırşehir ve Nevşehir'in ilçeleri ve köylerindeki inşaatlara binlerce metre oluk ve boru döşeyen Uğurcalı, tek parça oluk ve boru üretimi yapan ve seyyar olarak inşaat alanlarına götürülebilen bir makine yapmak için kafa yormaya başladı.

Teknik işlere yatkın olan 60 yaşındaki usta, Ankara'daki bir iş yerinde gördüğü oluk makinesini, 2007 yılında Kırşehir'de yaptı. Uğurcalı; motor, zincir, rulman ve dişli haricinde bütün malzemelerini kendi atölyesinde tasarladığı makineyi torna makinesinde üretti.