HABER

Oluk yaparak çay taşımaktan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

Artvin'in Hopa ilçesinde çay üreticisi Mehmet Durmuş, topladığı çayları kara yoluna kadar taşıma zahmetinden kurtulmak için sacları birleştirerek oluk yaptı - Mehmet Durmuş : -"Topladığım çayı sırtımla taşımak ek iş gücü ve zaman kaybı. Çayları yaptığım sac düzeneğiyle kaydırarak elimi bile sürmeden yola kadar indiriyorum"

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde çay üreticisi Mehmet Durmuş, topladığı çayları, bahçede yaptığı oluktan aşağı bırakarak taşıma zahmetinden kurtuldu, zamandan tasarruf etti.

İlçeye bağlı Sundura Mahallesi'ndeki çay bahçelerinden yaklaşık 10 ton yaş çay toplayan Mehmet Durmuş, iş yükünü azaltmak için çay bahçesine çatılarda kullanılan sacları birleştirerek oluk yaptı. Durmuş, topladığı çayları oluğa döküp kaydırarak yola kadar indiriyor.

Mehmet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimini çayla sağladığını ve zor coğrafyada bu işi kolaylaştırmak için sürekli bir arayış içinde olduğunu söyledi.

İş yükünü hafifletmek için çok basit bir yöntemle böyle bir sistem geliştirdiğini anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Yapmış olduğum sac düzeneğiyle topladığımız çayı kaydırıyoruz. Normalde komşularımız sırtında taşıyor ya da çayı sepetlere dolduruyor, çay bahçesinden aşağı yuvarlıyor. Bu durumda çay zarar görebiliyor, çamurlanıyor, çuvallar yırtılabiliyor. Aşağı indiği zaman o sepet başka bir çay bezine aktarılıyor ve zahmetli oluyor. Yapmış olduğum oluk düzeneğiyle tüm bu zahmetlerden kurtulmuş oldum. "

Topladığı çayları taşıyarak yola indirmenin güç ve zaman kaybına neden olduğunu dile getiren Durmuş, yeni düzenekle işini daha hızlı yaptığını vurguladı.

Düzeneği 3 bahçesine de kurduğunu anlatan Durmuş, pratik çözümlerle zor işlerin kolaylaşabileceğini gösterdiğini aktardı.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Çanakkale’de 213 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale’de 213 düzensiz göçmen yakalandı
Donanmanın incileri İstanbul limanlarındaDonanmanın incileri İstanbul limanlarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin çay

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

Pendik'te deprem nedeniyle çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Pendik'te bir bina tahliye edildi

Son dakika: Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.