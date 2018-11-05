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Ölülere borç çıkardılar: Ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi şaşırtan bir karara imza attı. Belediye Meclisi'nin kabul ettiği Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'na göre, defin işlemi 5 yılı geçen mezarlıklar için tahsis ücreti çıkarıldı. Ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacak.

Ölülere borç çıkardılar: Ücreti ödeyemeyenlerin mezarına yeni defin yapılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 12 Ekim 2018 tarihinde, mezarlıklarda parası ödenmeyen ve tapusu bulunmayan yerlerle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nu görüştü. Meclis, raporu kabul ederek 01.01.2019 tarihinden sonra uygulama yapılmasına karar verdi. Uygulama duyuruda açıkça belirtilmedi. Ancak mezarlıkta yakınları bulunan vatandaşların Sülüklü Mezarlığı yetkililerine başvurması sonucunda kararın içeriği anlaşıldı. Buna göre mezarlıklarda yakınları bulunanlar tahsis ücreti ödememişlerse, 1 Ocak 2019’a kadar bu bedelleri ödemeye çağırılıyor. Üstelik faiziyle birlikte.

Cumhuriyet’ten Ahmet Şefik’in haberine göre; Sülüklü Mezarlığı’nda kimisi 50, kimisi 40 yıl önce ölmüş 3 akrabası bulunan Y.K. adlı vatandaştan, faizleriyle birlikte 5 bin TL civarından para isteniyor. Bu paranın yatırılmaması halinde mezar yerinin “kimsesiz mezarlığı” statüsüne geçirileceği ve üzerine yeni defin işlemi yapılacağı belirtiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzon mezar ölü borç

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