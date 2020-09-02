'Ölülerini gömmek yerine müzik aletleri ve süs eşyalarına dönüştürdüler'

İngiltere’de Bristol Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, Bronz Çağı’nda yaşayanların, ölülerinin kalıntılarını tutma geleneği olduğu ve onları birkaç nesil boyunca sakladıkları açıklandı.

TANINMIŞ KİŞİLERİ NESİLLER BOYUNCA ONURLANDIRMANIN YOLU

Araştıma ekibi, İngiltere’de 4 bin 500 yıl öncesine dayanan Bronz Çağı keşiflerinde radyokarbon tarihleme ve CT taramaları kullandı. Eserler arasında, insan kemiklerinde oyularak yapılmış çok sayıda eşyanın olduğu ortaya çıkarıldı. Bulgular, kalıntıların yakın topluluklar arasında ve nesiller boyunca tanınan bireyleri onurlandırmanın ve hatırlamanın somut bir yolu olarak kullanıldığını gösteriyor.

Kalıntılar arasında, insan uyluk kemiğinden oyulmuş ve yıllar sonra tamamen farklı bir kişinin mezarlığına olarak gömülen bir müzik aleti de bulundu.

Keşif, araştırmacıların Bronz Çağı’ndaki ölüm ritüellerine ilişkin ayrıntılı bir çerçeve ortaya koydu.

Baş yazar Dr. Thomas Booth, modern toplumlarda da insanlara ait kalıntıların 'özellikle güçlü nesneler' olarak görüldüğünü ve Tunç Çağı'nda da aynı olduğunu söyledi.