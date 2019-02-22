Ölülerle aynı evde yaşıyorlar!

Yaşayanlarla ölülerin aynı evde bulunduğu kabilede cesetlerle birlikte yaşamak ölen kişiye saygıl olarak değerlendiriliyor. İşte ölülerin günlük hayatlarının bir parçası olduğu Toraja kabilesinin şaşırtan fotoğrafları...

Bu gelenek hala devam ediyor

Hala devam ettirilen ve bir hayli ilginç karşılanan bu gelenek, şaşkınlıkla karşılansa da, kasaba halkı bunu ölülere saygının bir gereği olarak görüyor.

Toraja kabilesi, ölülerini defnetmiyor. Onları giyindirip kuşandırıyorlar ve eşyalarını da yanına bırakıyorlar.

Evlerinde muhafaza ettikleri ölüler için yemek bırakıyorlar.

Hatta, evde yaşayan çocuklar ses yaparsa, 'Büyükanne uyuyor, ses yapmayın' diyorlar.

Ölülerin çürümemesi için hemen her gün bir kimyasal sıvı ile vücutlarını temizliyorlar.