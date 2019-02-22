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Ölülerle aynı evde yaşıyorlar!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

Endonezya'da yaşamlarını sürdüren Toraja halkının günümüzde de sürdürmeye devam ettiği geleneği akıllara durgunluk veriyor. Sulawesi adasına bağlı küçük bir bölgede yaşayan insanlar ölen aile büyüklerini mezara gömmek yerine ev halkı ile birlikte aynı odada tutmaya devam ediyor.

Yaşayanlarla ölülerin aynı evde bulunduğu kabilede cesetlerle birlikte yaşamak ölen kişiye saygıl olarak değerlendiriliyor. İşte ölülerin günlük hayatlarının bir parçası olduğu Toraja kabilesinin şaşırtan fotoğrafları...

Bu gelenek hala devam ediyor

Hala devam ettirilen ve bir hayli ilginç karşılanan bu gelenek, şaşkınlıkla karşılansa da, kasaba halkı bunu ölülere saygının bir gereği olarak görüyor.
Toraja kabilesi, ölülerini defnetmiyor. Onları giyindirip kuşandırıyorlar ve eşyalarını da yanına bırakıyorlar.
Evlerinde muhafaza ettikleri ölüler için yemek bırakıyorlar.
Hatta, evde yaşayan çocuklar ses yaparsa, 'Büyükanne uyuyor, ses yapmayın' diyorlar.
Ölülerin çürümemesi için hemen her gün bir kimyasal sıvı ile vücutlarını temizliyorlar.
Bazı aileler ise, ölülerine evinde bakmak yerine bu 'Kaya mezarlığı' denilen bu mezarlıklarda sergiliyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
ölüm gelenek Endonezya

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