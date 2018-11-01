Ölüm böyle teğet geçti

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de ağaçtan kopan dev parça, az daha 2 kişinin ölümüne yol açıyordu. 2 arkadaş yol kenarında sohbet ederken, ağaçtan kopan dev parça, bir anda yere düştü. Neyse ki dev parça şahısları teğet geçti ve herhangi bir yaralanmaya yol açmadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

