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Ölüm böyle teğet geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 01.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

Vietnam'da yol kenarında duran iki kişi, ağaçtan düşen dev parçanın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Yaşanan o anlar anbean kaydedildi.

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de ağaçtan kopan dev parça, az daha 2 kişinin ölümüne yol açıyordu. 2 arkadaş yol kenarında sohbet ederken, ağaçtan kopan dev parça, bir anda yere düştü. Neyse ki dev parça şahısları teğet geçti ve herhangi bir yaralanmaya yol açmadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam AĞAÇ

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