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Ölüm böyle teğet geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

Bursa’da kazılan bir inşaat temelinin çökerek yoldan geçen sürücünün ölümden kıl payı kurtulması kameraya yansıdı.Beşevler Mahallesi sakinleri, temeli atılıp başı boş bırakılan inşaatın temelinde oluşan gölet sebebiyle uykusuz geçeler yaşıyor.

Bursa’da kazılan bir inşaat temelinin çökerek yoldan geçen sürücünün ölümden kıl payı kurtulması kameraya yansıdı.
Beşevler Mahallesi sakinleri, temeli atılıp başı boş bırakılan inşaatın temelinde oluşan gölet sebebiyle uykusuz geçeler yaşıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında 2 yıl önce eski bina yıkılarak yapılacak yeni binanın temeli metrelerce kazıldı. O günden sonra inşaat dururken, binanın etrafında hiç bir tedbir alınmadı. Temelden çıkan yer altı suları inşaatın temelini tamamen suyla doldururken adeta küçük bir gölet oluştu. Çevresinde hiç bir tedbir alınmayan su dolu temel özellikle çocuklar için büyük tehlike saçıyor. Temelin içindeki su derinliği zaman içinde 2 metreye yükseldi. Temelin topraklarının göçmesiyle birlikte etrafındaki yollarda ve binaların bahçe duvarlarında da göçmeler meydana geldi. Mahalle sakinlerinin kâbusu olan inşaatın ya bir an önce bitirilmesini veya temelin tamamen toprakla kapatılmasını isteyen vatandaşlar, kimsenin canı yanmadan yetkilerden bir çare bulmalarını bekliyor.
Temel kazıldıktan sonra duvarlarının çöktüğü ve yoldan geçen bir aracın temele düşmekten son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına anbe an yansıdı. Mahallelerinde başı boş bırakılan inşaat temeli sebebiyle uykusuz geçeler geçirdiklerini ifade eden Beşevler sakinleri, "Burada bulunan bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yerine yeni bina yapılması için temel atıldı. Temel atıldıktan sonra inşaat durdu. Duran inşaatın temelinden çıkan su temeli tamamen dolduruyor. Burada adeta küçük bir gölet oluşuyor. Etrafında hiç bir tedbir yok, içine küçük bir çocuk düşse ölümle sonuçlanabilir. Temelin duvarları göçtüğü için bizim binaların bahçe duvarlarını ve yollarında göçmesine sebep oluyor. Yollardan göçmeler sebebiyle araç geçemiyor. Yetkililer el atsın, ya inşaat başlayıp bitsin ya da temel tamamen toprakla kapatılsın" dediler.

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